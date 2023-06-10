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Есть будете всю зиму: проверенный рецепт маринованных помидоров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие помидорчики зимой очень выручат
Такие помидорчики зимой очень выручат. Фото jisty.com.ua

Этот рецепт всегда получается!

На сегодняшний день существуют сотни рецептов маринованных помидоров. Кто добавляет в маринад горчицу, кто — семена укропа. Есть рецепты с добавлением меда, сельдерея, корня хрена и даже соевого соуса. Однако в основе всех этих рецептов лежит старый, добрый и проверенный годами классический рецепт.

Именно с таким рецептом мы из "СОДа" хотим вас познакомить. Попробуйте – и ваши помидоры получатся вкусными и ароматными. Такая закуска подойдет к любому блюду.

Как замариновать помидоры на зиму без уксуса

Ингредиенты:

  • помидоры;
  • лавровый лист;
  • перец душистый;
  • листья черной смородины.

Ингредиенты для маринада:

  • 3 л воды;
  • 100 г соли;
  • 450 г сахара;
  • 1 ч.л. лимонной кислоты.

Способ приготовления:

  1. На дно каждой 3-х литровой банки положить 2 лавровых листа, пару горошин перца и 3-4 листочка черной смородины. Затем уложить плотно помидоры. Залить банки дать кипятком постоять в течение 15-20 минут под крышками.
  2. Воду слить, снова вскипятить, добавить специи для маринада, дать покипеть еще минутку и сразу залить помидоры.
  3. Закатать банки, перевернуть и укутать до полного охлаждения.

Помидоры получаются хрустящими, с натуральным ароматом и вкусом. Они прекрасно подойдут к любым блюдам.

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#Рецепт #Маринованые огурцы #Готовим дома