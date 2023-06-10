Есть будете всю зиму: проверенный рецепт маринованных помидоров
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Этот рецепт всегда получается!
На сегодняшний день существуют сотни рецептов маринованных помидоров. Кто добавляет в маринад горчицу, кто — семена укропа. Есть рецепты с добавлением меда, сельдерея, корня хрена и даже соевого соуса. Однако в основе всех этих рецептов лежит старый, добрый и проверенный годами классический рецепт.
Именно с таким рецептом мы из "СОДа" хотим вас познакомить. Попробуйте – и ваши помидоры получатся вкусными и ароматными. Такая закуска подойдет к любому блюду.
Как замариновать помидоры на зиму без уксуса
Ингредиенты:
- помидоры;
- лавровый лист;
- перец душистый;
- листья черной смородины.
Ингредиенты для маринада:
- 3 л воды;
- 100 г соли;
- 450 г сахара;
- 1 ч.л. лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- На дно каждой 3-х литровой банки положить 2 лавровых листа, пару горошин перца и 3-4 листочка черной смородины. Затем уложить плотно помидоры. Залить банки дать кипятком постоять в течение 15-20 минут под крышками.
- Воду слить, снова вскипятить, добавить специи для маринада, дать покипеть еще минутку и сразу залить помидоры.
- Закатать банки, перевернуть и укутать до полного охлаждения.
Помидоры получаются хрустящими, с натуральным ароматом и вкусом. Они прекрасно подойдут к любым блюдам.