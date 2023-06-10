Как у деда: лучший способ засолки сала

Ароматное, пряное – перед таким салом никто не устоит

Мы рассказывали, как правильно хранить сало. Теперь делимся базовым рецептом засолки сала. Здесь нет ничего лишнего, что можно убрать или заменить – только само сало, соль и чеснок.

Именно последний ингредиент делится с готовым продуктом и аппетитным ароматом и ярким вкусом. Как засолить сало, рассказали на портале "Бутылка".

Ингредиенты:

Сало – 0,5 кг;

Чеснок – 1 небольшая головка;

Соль – 8-10 ст. л.

Способ приготовления:

Готовим чеснок – очищаем и нарезаем его слайсами толщиной в 2-3 мм. Зачищаем от пленок кусочек сала. Моем его и насухо вытираем бумажными полотенцами. Получаем подготовленный брусочек сала. Делаем на нем глубокие надрезы, оставляя 2-3 сантиметра целыми. Можно разрезать только вдоль либо только поперек, либо делать и те, и другие надрезы. Щедро засыпаем в надрезы соль. Закладываем туда слайсы чеснока в 1-2 ряда. Выбираем контейнер, немного больше куска сала. Засыпаем дно контейнера солью. Кладем на соляной слой кусочек сала. Засыпаем соль сверху и по бокам сала. Можно обойтись и без контейнера – солить в целлофановом пакете. Сало оставляем в холодильнике дня на 2-3. После этого перекладываем в морозильную камеру для хранения. Сало уже можно есть.

Чеснок из сала тоже получается очень вкусным. Перед употреблением ножом снимаем с сала слой соли. Продукт получается нежным – нарежьте его тоненько и положите на ломтик ржаного хлеба – будет невероятно вкусно. Мы рассказывали, как готовить супервкусное итальянское масло с вялеными томатами.