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За эти кружочки домашние устроят бой: этот рецепт маринованных кабачков заставит вас забыть другие

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованные кружочками кабачки - потрясающая вкуснятина
Маринованные кружочками кабачки - потрясающая вкуснятина. Фото shuba.life

Необычная закуска покорит сердце каждого члена семьи

Чтобы целую зиму наслаждаться вкусной закуской, предлагаем вам простой рецепт маринованных кабачков. Эта универсальная консервированная закуска будет уместна и на праздничном столе, и на семейном ужине.

За эти кружочки по рецепту Shuba близкие точно устроят бой, ведь кабачки прекрасно хрустят, у них интересный пикантный вкус и аромат. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить маринованные кабачки кружочками

Ингредиенты на 10 порций:

  • вода — 1 л;
  • кабачки — 1 кг;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • перец черный, горошек — 1 г;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • белый винный уксус — 200 мл;
  • сахар — 50 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, обсушите на полотенце, отрежьте концы и нарежьте кружочками. Цукини хорошо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кружочками 5-7 мм.
  2. Банки простерилизуйте, а крышки прокипятите до 5 минут. Положите в каждую банку несколько горошин перца, гвоздику и лавровый лист. Сверху выложите кабачковые кружочки.
  3. Залейте все крутым кипятком, накройте крышками и оставьте так на 5 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только закипит, снимите с огня и добавьте уксус, перемешайте и сразу залейте маринадом банки с кабачками.
  4. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Затем уберите в подвал или холодильник на хранение.

Воспользуйтесь советами "Телеграфа", как стерилизовать банки для заготовок на зиму. Не паром единым можно этим сделать!

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#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готовим дома