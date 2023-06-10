За эти кружочки домашние устроят бой: этот рецепт маринованных кабачков заставит вас забыть другие

Необычная закуска покорит сердце каждого члена семьи

Чтобы целую зиму наслаждаться вкусной закуской, предлагаем вам простой рецепт маринованных кабачков. Эта универсальная консервированная закуска будет уместна и на праздничном столе, и на семейном ужине.

За эти кружочки по рецепту Shuba близкие точно устроят бой, ведь кабачки прекрасно хрустят, у них интересный пикантный вкус и аромат. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить маринованные кабачки кружочками

Ингредиенты на 10 порций:

вода — 1 л;

кабачки — 1 кг;

лавровый лист — 4 шт.;

перец черный, горошек — 1 г;

гвоздика — 4 шт.;

белый винный уксус — 200 мл;

сахар — 50 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, обсушите на полотенце, отрежьте концы и нарежьте кружочками. Цукини хорошо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кружочками 5-7 мм. Банки простерилизуйте, а крышки прокипятите до 5 минут. Положите в каждую банку несколько горошин перца, гвоздику и лавровый лист. Сверху выложите кабачковые кружочки. Залейте все крутым кипятком, накройте крышками и оставьте так на 5 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только закипит, снимите с огня и добавьте уксус, перемешайте и сразу залейте маринадом банки с кабачками. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Затем уберите в подвал или холодильник на хранение.

Воспользуйтесь советами "Телеграфа", как стерилизовать банки для заготовок на зиму. Не паром единым можно этим сделать!