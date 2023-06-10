За эти кружочки домашние устроят бой: этот рецепт маринованных кабачков заставит вас забыть другие
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Необычная закуска покорит сердце каждого члена семьи
Чтобы целую зиму наслаждаться вкусной закуской, предлагаем вам простой рецепт маринованных кабачков. Эта универсальная консервированная закуска будет уместна и на праздничном столе, и на семейном ужине.
За эти кружочки по рецепту Shuba близкие точно устроят бой, ведь кабачки прекрасно хрустят, у них интересный пикантный вкус и аромат. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить маринованные кабачки кружочками
Ингредиенты на 10 порций:
- вода — 1 л;
- кабачки — 1 кг;
- лавровый лист — 4 шт.;
- перец черный, горошек — 1 г;
- гвоздика — 4 шт.;
- белый винный уксус — 200 мл;
- сахар — 50 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте кабачки, обсушите на полотенце, отрежьте концы и нарежьте кружочками. Цукини хорошо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кружочками 5-7 мм.
- Банки простерилизуйте, а крышки прокипятите до 5 минут. Положите в каждую банку несколько горошин перца, гвоздику и лавровый лист. Сверху выложите кабачковые кружочки.
- Залейте все крутым кипятком, накройте крышками и оставьте так на 5 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только закипит, снимите с огня и добавьте уксус, перемешайте и сразу залейте маринадом банки с кабачками.
- Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Затем уберите в подвал или холодильник на хранение.
Воспользуйтесь советами "Телеграфа", как стерилизовать банки для заготовок на зиму. Не паром единым можно этим сделать!