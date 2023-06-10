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Очень простой рецепт: удивите близких имбирным мороженым

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный десерт для любителей имбиря
Очень вкусный десерт для любителей имбиря. Фото smachno.ua

Пряности придают десерту невероятный привкус

Мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое. Теперь делимся необычным рецептом десерта – с имбирем и лимонной цедрой.

Лучший плюс домашнего мороженого – вы точно знаете, что туда положили, и из каких продуктов оно приготовлено. Рецептом разделились на Smachno.ua. Из девайсов нужен только блендер.

Ингредиенты:

  • Молоко цельное — 600 г
  • Сахар – 150 г
  • Яичные желтки — 6 шт.
  • Мука – 2 ч. л.
  • Корень имбиря, тертый – 30 г
  • Цедра лимона – 1 ч.л.
  • Мятный ликер – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. На мелкой терке натираем очищенный корень имбиря. Если остаются волокна – выбираем. Снимаем цедру с лимона.
  2. Молоко ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем. Добавляем в молоко имбирь и лимонную цедру и оставляем на 15-20 минут.
  3. Процеживаем молоко. Яичные желтки сбиваем с сахаром до белого состояния. Добавляем муку и перемешиваем
  4. Смешиваем молоко с яичными желтками. Ставим на водяную баню. Постоянно помешивая, нагреваем до загустения и выключаем огонь
  5. Добавляем мятный ликер и хорошо перемешиваем. Переливаем в контейнер и даем смеси остыть.
  6. Когда мороженое хорошо загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаем его. Надо сбить массу блендером и положить в морозильник еще на 1-2 часа.

Очень вкусно при подаче такое мороженое посыпать тертым шоколадом. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.

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#Рецепт #Имбирь #Мороженое #Десерт