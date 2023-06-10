Очень простой рецепт: удивите близких имбирным мороженым
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Пряности придают десерту невероятный привкус
Мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое. Теперь делимся необычным рецептом десерта – с имбирем и лимонной цедрой.
Лучший плюс домашнего мороженого – вы точно знаете, что туда положили, и из каких продуктов оно приготовлено. Рецептом разделились на Smachno.ua. Из девайсов нужен только блендер.
Ингредиенты:
- Молоко цельное — 600 г
- Сахар – 150 г
- Яичные желтки — 6 шт.
- Мука – 2 ч. л.
- Корень имбиря, тертый – 30 г
- Цедра лимона – 1 ч.л.
- Мятный ликер – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- На мелкой терке натираем очищенный корень имбиря. Если остаются волокна – выбираем. Снимаем цедру с лимона.
- Молоко ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем. Добавляем в молоко имбирь и лимонную цедру и оставляем на 15-20 минут.
- Процеживаем молоко. Яичные желтки сбиваем с сахаром до белого состояния. Добавляем муку и перемешиваем
- Смешиваем молоко с яичными желтками. Ставим на водяную баню. Постоянно помешивая, нагреваем до загустения и выключаем огонь
- Добавляем мятный ликер и хорошо перемешиваем. Переливаем в контейнер и даем смеси остыть.
- Когда мороженое хорошо загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаем его. Надо сбить массу блендером и положить в морозильник еще на 1-2 часа.
Очень вкусно при подаче такое мороженое посыпать тертым шоколадом. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.