Очень простой рецепт: удивите близких имбирным мороженым

Пряности придают десерту невероятный привкус

Мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое. Теперь делимся необычным рецептом десерта – с имбирем и лимонной цедрой.

Лучший плюс домашнего мороженого – вы точно знаете, что туда положили, и из каких продуктов оно приготовлено. Рецептом разделились на Smachno.ua. Из девайсов нужен только блендер.

Ингредиенты:

Молоко цельное — 600 г

Сахар – 150 г

Яичные желтки — 6 шт.

Мука – 2 ч. л.

Корень имбиря, тертый – 30 г

Цедра лимона – 1 ч.л.

Мятный ликер – 1 ст. л.

Способ приготовления:

На мелкой терке натираем очищенный корень имбиря. Если остаются волокна – выбираем. Снимаем цедру с лимона. Молоко ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем. Добавляем в молоко имбирь и лимонную цедру и оставляем на 15-20 минут. Процеживаем молоко. Яичные желтки сбиваем с сахаром до белого состояния. Добавляем муку и перемешиваем Смешиваем молоко с яичными желтками. Ставим на водяную баню. Постоянно помешивая, нагреваем до загустения и выключаем огонь Добавляем мятный ликер и хорошо перемешиваем. Переливаем в контейнер и даем смеси остыть. Когда мороженое хорошо загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаем его. Надо сбить массу блендером и положить в морозильник еще на 1-2 часа.

Очень вкусно при подаче такое мороженое посыпать тертым шоколадом. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.