Первым сметут со стола: невероятный салат из дешевых крабовых палочек
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Прекрасная закуска к праздничному столу
Если вы уже готовите праздничный салат "Хризантема", обратите внимание на этот рецепт крабовой закуски. Этот салат легок и нежен, больше похож на торт.
Он прост в приготовлении, а сочетание продуктов придется по вкусу, наверное, каждому. Обычно к рецептам советуют брать более дорогие палочки, но на этот раз ситуация другая – нужны палочки, которые легко развернуть, а с дорогими так обычно не получится. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- сыр – 150 г
- яйца – 4 шт
- чеснок – 2 зубчика
- майонез – 2,5 ст.л.
Приготовление:
- Сыр натираем на средней терке. Отварные яйца делим на белки и желтки. Желтки сразу натираем в сыр. К ним же добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и майонез. Перемешиваем.
- Белок отдельно натираем на средней терке. Крабовые палочки разворачиваем в пласт.
- Выкладываем на тарелку, сверху выкладываем начинку, распределяем ее. Накрываем вторым слоем крабовой палочки. Слегка прижимаем, выкладываем начинку и распределяем равномерно. Повторяем, пока не окончится начинка.
- Сверху и с боков посыпаем салат тертым белком, украшаем по своему вкусу. Его подают сразу после приготовления.
Салат получается нежный, воздушный, эффектный и вкусный. Также мы рассказывали, как приготовить закусочный рулет с грибочками.