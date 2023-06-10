Первым сметут со стола: невероятный салат из дешевых крабовых палочек

Прекрасная закуска к праздничному столу

Если вы уже готовите праздничный салат "Хризантема", обратите внимание на этот рецепт крабовой закуски. Этот салат легок и нежен, больше похож на торт.

Он прост в приготовлении, а сочетание продуктов придется по вкусу, наверное, каждому. Обычно к рецептам советуют брать более дорогие палочки, но на этот раз ситуация другая – нужны палочки, которые легко развернуть, а с дорогими так обычно не получится. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

сыр – 150 г

яйца – 4 шт

чеснок – 2 зубчика

майонез – 2,5 ст.л.

Приготовление:

Сыр натираем на средней терке. Отварные яйца делим на белки и желтки. Желтки сразу натираем в сыр. К ним же добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и майонез. Перемешиваем. Белок отдельно натираем на средней терке. Крабовые палочки разворачиваем в пласт. Выкладываем на тарелку, сверху выкладываем начинку, распределяем ее. Накрываем вторым слоем крабовой палочки. Слегка прижимаем, выкладываем начинку и распределяем равномерно. Повторяем, пока не окончится начинка. Сверху и с боков посыпаем салат тертым белком, украшаем по своему вкусу. Его подают сразу после приготовления.

Салат получается нежный, воздушный, эффектный и вкусный. Также мы рассказывали, как приготовить закусочный рулет с грибочками.