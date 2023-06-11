Чипсы из картофельной кожуры: рецепт закуски, которую дети будут кушать килограммами

Похрустеть любимыми чипсами можно без вреда для здоровья

Просмотр любимого фильма или обычные посиделки с друзьями очень сложно представить без чипсов. Если не хочется покупать магазинные снеки с вредными добавками, на помощь приходят домашние хрустики. Они получаются невероятно вкусными, хрустящими и просто тают во рту.

Чипсы из картофельной кожуры — это самый простой рецепт из этого корнеплода, который только можно вообразить. Приготовить их по рецепту Shuba невероятно просто, а в результате у вас получатся вкусные золотистые хрустики. Для еще более вкусного результата после обжаривания вы можете посыпать их солью, любимыми специями или сыром, а подавать с медом. А чтобы чипсы были не такими жирными, вы можете приготовить их в духовке: сбрызгивайте их маслом, посыпьте щепоткой соли и запекайте при 180°C до золотистого цвета.

Как приготовить чипсы из картофельной кожуры

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 600 г;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 500 мл.

Способ приготовления:

Очистите щеточкой и хорошо промойте картофель под проточной водой, высушите. С помощью картофелечистки снимите кожуру. У вас должны получиться полоски длиной около 6-7 см и шириной 2 см. Продолжайте, пока не закончится картофель. Разложите кожуру на кухонное полотенце, промокните, чтобы удалить лишнюю жидкость. В кастрюлю налейте большое количество растительного масла и доведите до температуры 170-180°С. Картофельные шкурки обжаривайте примерно по 4-5 минут. Когда они хорошо подрумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Переложите картофельные шкурки на блюдо и посыпьте щепоткой соли. Подавайте гарнир горячим, добавив любимый соус или даже мед.