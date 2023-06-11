Омлетный торт: рецепт с луком и чесноком, после которого ничего не будет страшно
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Обычный омлет будет вам казаться скучным
Психологи говорят, что хотя бы час в день ты должен делать что-нибудь приятное. Мы предлагаем начинать с самого утра и готовить вкусные завтраки.
Омлетным тортом с овощами по рецепту "Гола правда" вы захотите баловать себя каждое утро. Вроде бы несложное в приготовлении блюдо, но смотрится такой омлет очень празднично. Берем продукты и пробуем готовить!
Как приготовить омлетный торт с овощами
Ингредиенты:
- веточки петрушки – 4 шт.;
- кабачок – 500 г;
- толченый чеснок – 2 зубчика;
- яйцо – 12 шт.;
- перец сладкий красный – 2 шт.;
- молотый мускатный орех – 1 ч. л.;
- стебли зеленого лука – 4 шт.;
- соль по своему вкусу
- масло растительное – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Вымыть перцы, положить в форму для запекания и поставить в разогретую до 200°C духовку на 20 мин. Дать перцам остыть. Затем снять кожуру и удалить сердцевину. Мякоть тонко нарезать.
- Кабачок очистить, разрезать пополам и удалить семена. Нарезать кабачок маленькими кубиками. Зеленый лук и петрушку вымыть, обсушить и мелко порезать. Чеснок очистить и измельчить.
- Взбить 4 яйца с луком, петрушкой, чесноком, щепоткой мускатного ореха, солью и перцем.
- На сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла и влить взбитые яйца. Через полторы минуты переложить готовый омлет на бумажное полотенце.
- Взбить еще 4 яйца с кусочками перца и специями. Жарить на 1 ст. л. масла полторы минуты
- Уложить второй омлет на первый.
- Разогреть растительное масло и обжарить кабачки 5 минут. Взбить яйца со специями, вылить в сковороду с кабачками и готовить полторы минуты. Перевернуть на другую сторону.
- Переложить все омлеты в форму слоями. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Дать немного остыть, вынуть из формы, порезать порционными кусками и подать вместе с любимым соусом к столу. Приятного аппетита!