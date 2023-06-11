Омлетный торт: рецепт с луком и чесноком, после которого ничего не будет страшно

Обычный омлет будет вам казаться скучным

Психологи говорят, что хотя бы час в день ты должен делать что-нибудь приятное. Мы предлагаем начинать с самого утра и готовить вкусные завтраки.

Омлетным тортом с овощами по рецепту "Гола правда" вы захотите баловать себя каждое утро. Вроде бы несложное в приготовлении блюдо, но смотрится такой омлет очень празднично. Берем продукты и пробуем готовить!

Как приготовить омлетный торт с овощами

Ингредиенты:

веточки петрушки – 4 шт.;

кабачок – 500 г;

толченый чеснок – 2 зубчика;

яйцо – 12 шт.;

перец сладкий красный – 2 шт.;

молотый мускатный орех – 1 ч. л.;

стебли зеленого лука – 4 шт.;

соль по своему вкусу

масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Вымыть перцы, положить в форму для запекания и поставить в разогретую до 200°C духовку на 20 мин. Дать перцам остыть. Затем снять кожуру и удалить сердцевину. Мякоть тонко нарезать. Кабачок очистить, разрезать пополам и удалить семена. Нарезать кабачок маленькими кубиками. Зеленый лук и петрушку вымыть, обсушить и мелко порезать. Чеснок очистить и измельчить. Взбить 4 яйца с луком, петрушкой, чесноком, щепоткой мускатного ореха, солью и перцем. На сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла и влить взбитые яйца. Через полторы минуты переложить готовый омлет на бумажное полотенце. Взбить еще 4 яйца с кусочками перца и специями. Жарить на 1 ст. л. масла полторы минуты Уложить второй омлет на первый. Разогреть растительное масло и обжарить кабачки 5 минут. Взбить яйца со специями, вылить в сковороду с кабачками и готовить полторы минуты. Перевернуть на другую сторону. Переложить все омлеты в форму слоями. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Дать немного остыть, вынуть из формы, порезать порционными кусками и подать вместе с любимым соусом к столу. Приятного аппетита!