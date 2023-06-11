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Для такой вермишели мука не понадобится: рецепт необычной овощной лапши

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кабачковая лапша - вкусный повод для удивления
Кабачковая лапша - вкусный повод для удивления. Фото shuba.life

Десять минут — и ужин готов!

Для легкого ужина или гарнира на обед отличным вариантом будет лапша из кабачков. Это не макаронное изделие, а тонко нарезанные кабачки, которые напоминают спагетти и станут великолепной альтернативой мучной пасте.

Shuba советует для ее приготовления выбирать молодые кабачки небольшого размера — они более мягкие и будут самыми вкусными. Чтобы сделать кабачковую лапшу, можно воспользоваться овощерезкой или просто измельчить кабачки соломкой. Яркий цвет и хрустящая структура спагетти привлекут внимание ваших близких.

Как приготовить кабачковые спагетти

Ингредиенты на 2 порции:

  • кабачки — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • базилик — 20 г;
  • сок лимонный — 15 мл;
  • соль, перец черный молотый, орехи кедровые — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте кабачки и нарежьте тонко, как спагетти. Морковь почистьте и натрите на мелкой терке. Измельчите чеснок.
  2. Разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, кабачки и морковь, перемешайте и жарьте 5 минут.
  3. Посолите, добавьте перец и кедровые орехи. Жарьте еще 3 минуты.
  4. Выложите на тарелки, сбрызните лимонным соком и маслом по желанию, украсьте листьями базилика и подавайте.

А детям очень понравятся невероятные кабачковые палочки. Такой хрустящий гарнир заменит картофель фри.

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#Рецепт #Кабачки #Лапша #Готовим дома