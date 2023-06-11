Для такой вермишели мука не понадобится: рецепт необычной овощной лапши
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Десять минут — и ужин готов!
Для легкого ужина или гарнира на обед отличным вариантом будет лапша из кабачков. Это не макаронное изделие, а тонко нарезанные кабачки, которые напоминают спагетти и станут великолепной альтернативой мучной пасте.
Shuba советует для ее приготовления выбирать молодые кабачки небольшого размера — они более мягкие и будут самыми вкусными. Чтобы сделать кабачковую лапшу, можно воспользоваться овощерезкой или просто измельчить кабачки соломкой. Яркий цвет и хрустящая структура спагетти привлекут внимание ваших близких.
Как приготовить кабачковые спагетти
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- оливковое масло — 30 мл;
- базилик — 20 г;
- сок лимонный — 15 мл;
- соль, перец черный молотый, орехи кедровые — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте кабачки и нарежьте тонко, как спагетти. Морковь почистьте и натрите на мелкой терке. Измельчите чеснок.
- Разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, кабачки и морковь, перемешайте и жарьте 5 минут.
- Посолите, добавьте перец и кедровые орехи. Жарьте еще 3 минуты.
- Выложите на тарелки, сбрызните лимонным соком и маслом по желанию, украсьте листьями базилика и подавайте.
А детям очень понравятся невероятные кабачковые палочки. Такой хрустящий гарнир заменит картофель фри.