Для такой вермишели мука не понадобится: рецепт необычной овощной лапши

Десять минут — и ужин готов!

Для легкого ужина или гарнира на обед отличным вариантом будет лапша из кабачков. Это не макаронное изделие, а тонко нарезанные кабачки, которые напоминают спагетти и станут великолепной альтернативой мучной пасте.

Shuba советует для ее приготовления выбирать молодые кабачки небольшого размера — они более мягкие и будут самыми вкусными. Чтобы сделать кабачковую лапшу, можно воспользоваться овощерезкой или просто измельчить кабачки соломкой. Яркий цвет и хрустящая структура спагетти привлекут внимание ваших близких.

Как приготовить кабачковые спагетти

Ингредиенты на 2 порции:

кабачки — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

оливковое масло — 30 мл;

базилик — 20 г;

сок лимонный — 15 мл;

соль, перец черный молотый, орехи кедровые — по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте кабачки и нарежьте тонко, как спагетти. Морковь почистьте и натрите на мелкой терке. Измельчите чеснок. Разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, кабачки и морковь, перемешайте и жарьте 5 минут. Посолите, добавьте перец и кедровые орехи. Жарьте еще 3 минуты. Выложите на тарелки, сбрызните лимонным соком и маслом по желанию, украсьте листьями базилика и подавайте.

А детям очень понравятся невероятные кабачковые палочки. Такой хрустящий гарнир заменит картофель фри.