Как занять детей на время: просто приготовьте им пирожки по этому рецепту

Простой способ накормить всю семью

Правильное питание – это очень хорошо. Но ведь иногда и хочется съесть что-то очень вкусное и калорийное, правда?

Именно поэтому предлагаем вам приготовить вкусные пирожки по "Бабусиним рецептам". Вы точно будете их кушать с удовольствием и сколько бы не пробовали остановиться, у вас это не получится!

Как приготовить пирожки из творога

Ингредиенты:

творог домашний – 350 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка;

сахар – 2 ст. л.;

цедра лимона – по желанию;

сметана – 1 ст. л.

яблоко – 1 шт.;

мука – 250 г.;

разрыхлитель – 1 ч. л. (можно заменить на соду);

сахар – 2 ст.л + корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

В большую миску выкладываем творог, разбиваем яйцо, добавляем сахар, сметану, соль, цедру лимона (по желанию) и хорошо размешиваем. Яблоко режем на мелкие кубики и выкладываем в основную массу, размешиваем. Через сито высыпаем по частям муку и размешиваем. В конце добавляем разрыхлитель, формируем шарик и перекладываем на стол. Скатываем в колбасу и режем на четыре куска. Из кусочков формируем жгут и режем его на одинаковые брусочки. Обжариваем их в раскаленной сковороде с растительным маслом на небольшом огне, с каждой стороны до золотистой корочки. В миске смешиваем сахар с корицей и обваливаем готовые пирожки.

А теперь готовьте любимый кофе или чай и наслаждайтесь! Приятного аппетита!