Как занять детей на время: просто приготовьте им пирожки по этому рецепту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой способ накормить всю семью
Правильное питание – это очень хорошо. Но ведь иногда и хочется съесть что-то очень вкусное и калорийное, правда?
Именно поэтому предлагаем вам приготовить вкусные пирожки по "Бабусиним рецептам". Вы точно будете их кушать с удовольствием и сколько бы не пробовали остановиться, у вас это не получится!
Как приготовить пирожки из творога
Ингредиенты:
- творог домашний – 350 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- сахар – 2 ст. л.;
- цедра лимона – по желанию;
- сметана – 1 ст. л.
- яблоко – 1 шт.;
- мука – 250 г.;
- разрыхлитель – 1 ч. л. (можно заменить на соду);
- сахар – 2 ст.л + корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- В большую миску выкладываем творог, разбиваем яйцо, добавляем сахар, сметану, соль, цедру лимона (по желанию) и хорошо размешиваем.
- Яблоко режем на мелкие кубики и выкладываем в основную массу, размешиваем.
- Через сито высыпаем по частям муку и размешиваем.
- В конце добавляем разрыхлитель, формируем шарик и перекладываем на стол.
- Скатываем в колбасу и режем на четыре куска. Из кусочков формируем жгут и режем его на одинаковые брусочки. Обжариваем их в раскаленной сковороде с растительным маслом на небольшом огне, с каждой стороны до золотистой корочки.
- В миске смешиваем сахар с корицей и обваливаем готовые пирожки.
А теперь готовьте любимый кофе или чай и наслаждайтесь! Приятного аппетита!