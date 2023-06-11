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Как занять детей на время: просто приготовьте им пирожки по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирожки с творогом всегда спасут от голода
Пирожки с творогом всегда спасут от голода. Фото babusyni-retsepty

Простой способ накормить всю семью

Правильное питание – это очень хорошо. Но ведь иногда и хочется съесть что-то очень вкусное и калорийное, правда?

Именно поэтому предлагаем вам приготовить вкусные пирожки по "Бабусиним рецептам". Вы точно будете их кушать с удовольствием и сколько бы не пробовали остановиться, у вас это не получится!

Как приготовить пирожки из творога

Ингредиенты:

  • творог домашний – 350 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • цедра лимона – по желанию;
  • сметана – 1 ст. л.
  • яблоко – 1 шт.;
  • мука – 250 г.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л. (можно заменить на соду);
  • сахар – 2 ст.л + корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. В большую миску выкладываем творог, разбиваем яйцо, добавляем сахар, сметану, соль, цедру лимона (по желанию) и хорошо размешиваем.
  2. Яблоко режем на мелкие кубики и выкладываем в основную массу, размешиваем.
  3. Через сито высыпаем по частям муку и размешиваем.
  4. В конце добавляем разрыхлитель, формируем шарик и перекладываем на стол.
  5. Скатываем в колбасу и режем на четыре куска. Из кусочков формируем жгут и режем его на одинаковые брусочки. Обжариваем их в раскаленной сковороде с растительным маслом на небольшом огне, с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. В миске смешиваем сахар с корицей и обваливаем готовые пирожки.

А теперь готовьте любимый кофе или чай и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Творог #Пирожки #Готовим дома