Ни дня без этого салата: простой рецепт всего из трех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстро, вкусно и витаминно — это об этом блюде
Когда особенно остро ощущается нехватка витаминов, их восполнить очень просто. Главное – приготовить блюдо из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем вам приготовить полезный, вкусный и быстрый морковный салат по "Бабусиним рецептам". Такая простая, но вкусная закуска подойдет всего из трех ингредиентов понадобиться вам для приготовления ужина и пригодится при подготовке праздничного стола. На приготовление салата уходит совсем немного времени, и это станет одним из основных его преимуществ.
Как приготовить морковный салат
Ингредиенты:
- морковь – 3 шт.;
- ананас – 1 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Очищаем морковь от верхнего грязного слоя и натираем на большой терке. Ананас очищаем от чешуек, нарезаем маленькими кубиками.
- Натираем на мелкой терке сыр, смешиваем в одной таре с морковью и ананасом. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в салат.
- Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Соль используем по желанию – майонез придаст немного соленого вкуса.
- Можете украсить салат измельченным арахисом.
А майонез вы можете заменить сметаной или более полезной заправкой, приготовленной собственноручно. Приятного аппетита!