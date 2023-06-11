Ни дня без этого салата: простой рецепт всего из трех ингредиентов

Быстро, вкусно и витаминно — это об этом блюде

Когда особенно остро ощущается нехватка витаминов, их восполнить очень просто. Главное – приготовить блюдо из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем вам приготовить полезный, вкусный и быстрый морковный салат по "Бабусиним рецептам". Такая простая, но вкусная закуска подойдет всего из трех ингредиентов понадобиться вам для приготовления ужина и пригодится при подготовке праздничного стола. На приготовление салата уходит совсем немного времени, и это станет одним из основных его преимуществ.

Как приготовить морковный салат

Ингредиенты:

морковь – 3 шт.;

ананас – 1 шт.;

сыр твердый – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Очищаем морковь от верхнего грязного слоя и натираем на большой терке. Ананас очищаем от чешуек, нарезаем маленькими кубиками. Натираем на мелкой терке сыр, смешиваем в одной таре с морковью и ананасом. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в салат. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Соль используем по желанию – майонез придаст немного соленого вкуса. Можете украсить салат измельченным арахисом.

А майонез вы можете заменить сметаной или более полезной заправкой, приготовленной собственноручно. Приятного аппетита!