Будете сомневаться, готовили ли вообще: булочки по этому рецепту разлетятся моментально

С этим рецептом вы забудете о других!

Что может быть вкуснее воздушной выпечки, которая буквально тает во рту? Пожалуй, только булочки, приготовленные своими руками.

При всех стереотипах готовить этот простой десерт совсем несложно. Для выпечки воздушных булочек по рецепту "1 хвилина" требуется немного времени и минимум усилий.

Как приготовить воздушные булочки

Ингредиенты:

185 мл молока;

3 г сухих дрожжей;

250 г муки;

30 г сахара;

3 г соли;

20 г сливочного масла;

40 г черного шоколада;

40 г белого шоколада для глазури.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплом молоке. Просейте необходимое количество муки и добавьте сахар. Влейте в муку молоко с дрожжами и начните замешивать тесто, добавьте сливочное масло комнатной температуры. Из теста сформуйте шар и переложите в отдельную тарелку, накройте пищевой пленкой. Оставьте, пока оно не поднимется вдвое. Разделите на 16 равных частей, сформуйте шарики и выложите в застеленную пергаментом форму для выпечки. Оставьте еще полчаса для того, чтобы тесто второй раз поднялось. Выпекайте булочки 17 минут в предварительно разогретой до 150 градусов духовке и оставьте остывать. Растопите два вида шоколада и полейте сверху.

А чтобы булочки долго не черствели, добавьте всего один ингредиент. Приятного аппетита!