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Ароматная намазка за одну минуту: до завтрака и для перекуса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Деликатес из самого обычного масла
Деликатес из самого обычного масла. Фото shuba.life

Идеально на хлеб вместо обычного масла

Мы рассказывали, как сделать итальянскую масляную намазку – с вялеными томатами. Следующий рецепт похож, но в нем больше зелени и цитрусовых ноток.

Намазка по рецепту Pixelinform превратит обычный бутерброд с маслом в шедевр. Такую намазку не сыщешь даже в ресторане. Если считаете нужным, можно добавить немного чеснока – но старайтесь не перебить другие вкусы.

Ингредиенты:

  • 200 г масла
  • 10-12 оливок
  • 1 чайная ложка лимонной цедры
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Необходимо масло комнатной температуры, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Для работы оно должно быть мягким.
  2. Мелко режем оливки, укроп, цедру. Можно перебить блендером. Добавляем лимонный сок и перемешиваем с маслом в однородную консистенцию.
  3. Остается только добавить соль, перец. Финальный раз перемешиваем.

Намазка получается вкусная и ароматная. Если не съедите ее сразу, масляную пасту можно убрать на несколько дней в холодильник или дольше — в морозилку. Также мы рассказывали, как готовить изысканный яичный тарт.

Теги:
#Рецепт #Сливочное масло #Бутерброды #намазка