Ароматная намазка за одну минуту: до завтрака и для перекуса

Идеально на хлеб вместо обычного масла

Мы рассказывали, как сделать итальянскую масляную намазку – с вялеными томатами. Следующий рецепт похож, но в нем больше зелени и цитрусовых ноток.

Намазка по рецепту Pixelinform превратит обычный бутерброд с маслом в шедевр. Такую намазку не сыщешь даже в ресторане. Если считаете нужным, можно добавить немного чеснока – но старайтесь не перебить другие вкусы.

Ингредиенты:

200 г масла

10-12 оливок

1 чайная ложка лимонной цедры

2 столовые ложки лимонного сока

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Необходимо масло комнатной температуры, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Для работы оно должно быть мягким. Мелко режем оливки, укроп, цедру. Можно перебить блендером. Добавляем лимонный сок и перемешиваем с маслом в однородную консистенцию. Остается только добавить соль, перец. Финальный раз перемешиваем.

Намазка получается вкусная и ароматная. Если не съедите ее сразу, масляную пасту можно убрать на несколько дней в холодильник или дольше — в морозилку. Также мы рассказывали, как готовить изысканный яичный тарт.