Ароматная намазка за одну минуту: до завтрака и для перекуса
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Идеально на хлеб вместо обычного масла
Мы рассказывали, как сделать итальянскую масляную намазку – с вялеными томатами. Следующий рецепт похож, но в нем больше зелени и цитрусовых ноток.
Намазка по рецепту Pixelinform превратит обычный бутерброд с маслом в шедевр. Такую намазку не сыщешь даже в ресторане. Если считаете нужным, можно добавить немного чеснока – но старайтесь не перебить другие вкусы.
Ингредиенты:
- 200 г масла
- 10-12 оливок
- 1 чайная ложка лимонной цедры
- 2 столовые ложки лимонного сока
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Необходимо масло комнатной температуры, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Для работы оно должно быть мягким.
- Мелко режем оливки, укроп, цедру. Можно перебить блендером. Добавляем лимонный сок и перемешиваем с маслом в однородную консистенцию.
- Остается только добавить соль, перец. Финальный раз перемешиваем.
Намазка получается вкусная и ароматная. Если не съедите ее сразу, масляную пасту можно убрать на несколько дней в холодильник или дольше — в морозилку. Также мы рассказывали, как готовить изысканный яичный тарт.