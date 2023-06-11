Съедят за минуту еще горячими: целая гора вкусности из 1 стакана кефира
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Очень просто готовятся, очень быстро съедаются
Рассказываем о закуске, которую, как и ароматные куриные крылышки, можно и на праздничный стол поставить, и для семейного вечера фильмов заготовить. Она очень быстро готовится.
Чтобы удивить близких вкусными сырными палочками, понадобится всего 10 минут времени и несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом делится "Главред".
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (250 мл)
- Мука — 420 г
- Разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр)
- Соль — половина чайной ложки
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 2 чайные ложки
- Сыр твердый — 120 г
- Укроп и петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца разбиваем в глубокую миску. Добавляем соль, сахар и немного перемешиваем.
- Вливаем стакан кефира, можно холодной или комнатной температуры. Зелень мелко крошим, добавляем к остальным ингредиентам.
- Добавляем натертый творог. Хорошо перемешиваем. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
- Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Тесто выкладываем и раскатываем не очень тонко. Нарезаем творожные палочки.
- Жарим палочки с двух сторон до золотистого цвета. В кипящем масле они моментально увеличиваются в размерах.
Готовые палочки выкладываем на салфетку. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.