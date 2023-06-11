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Съедят за минуту еще горячими: целая гора вкусности из 1 стакана кефира

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта закуска – идеальная под семейный просмотр фильмов
Эта закуска – идеальная под семейный просмотр фильмов. Фото Сегодня

Очень просто готовятся, очень быстро съедаются

Рассказываем о закуске, которую, как и ароматные куриные крылышки, можно и на праздничный стол поставить, и для семейного вечера фильмов заготовить. Она очень быстро готовится.

Чтобы удивить близких вкусными сырными палочками, понадобится всего 10 минут времени и несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом делится "Главред".

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан (250 мл)
  • Мука — 420 г
  • Разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр)
  • Соль — половина чайной ложки
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 2 чайные ложки
  • Сыр твердый — 120 г
  • Укроп и петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца разбиваем в глубокую миску. Добавляем соль, сахар и немного перемешиваем.
  2. Вливаем стакан кефира, можно холодной или комнатной температуры. Зелень мелко крошим, добавляем к остальным ингредиентам.
  3. Добавляем натертый творог. Хорошо перемешиваем. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
  4. Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Тесто выкладываем и раскатываем не очень тонко. Нарезаем творожные палочки.
  5. Жарим палочки с двух сторон до золотистого цвета. В кипящем масле они моментально увеличиваются в размерах.

Готовые палочки выкладываем на салфетку. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.

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#Рецепт #Сыр #Закуска