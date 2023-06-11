Съедят за минуту еще горячими: целая гора вкусности из 1 стакана кефира

Очень просто готовятся, очень быстро съедаются

Рассказываем о закуске, которую, как и ароматные куриные крылышки, можно и на праздничный стол поставить, и для семейного вечера фильмов заготовить. Она очень быстро готовится.

Чтобы удивить близких вкусными сырными палочками, понадобится всего 10 минут времени и несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом делится "Главред".

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (250 мл)

Мука — 420 г

Разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр)

Соль — половина чайной ложки

Яйца — 2 шт

Сахар — 2 чайные ложки

Сыр твердый — 120 г

Укроп и петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца разбиваем в глубокую миску. Добавляем соль, сахар и немного перемешиваем. Вливаем стакан кефира, можно холодной или комнатной температуры. Зелень мелко крошим, добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем натертый творог. Хорошо перемешиваем. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Тесто выкладываем и раскатываем не очень тонко. Нарезаем творожные палочки. Жарим палочки с двух сторон до золотистого цвета. В кипящем масле они моментально увеличиваются в размерах.

Готовые палочки выкладываем на салфетку. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.