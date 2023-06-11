Идеальный баланс вкуса: зачем Клопотенко советует смешивать кабачки с бананом
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Обязательно попробуйте это сочетание
Сейчас кабачки – на пике своего сезона. Есть масса блюд с ними, таких как овощная запеканка с фаршем. Но иногда случается, что кулинары находят что-нибудь новое.
К примеру, шеф-повар Евгений Клопотенко советует добавить к ним банан. Такие оладьи – идеальный вариант вкусной закуски или необычного завтрака.
Ингредиенты:
- 2 кабачки небольшого размера
- 1 банан
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны (15-20% жирности)
- 2 ст. л. муки
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Банан чистим и натираем на крупной терке. Лучше всего подойдут спелые бананы яркого желтого цвета.
- Кабачки моем, обрезаем плодоножки и тоже натираем. Добавляем в банан вместе с одним яйцом.
- Добавляем сметану. Тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и соль, замешиваем однородное тесто.
- Оладьи жарим по бокам до золотистого цвета на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.
Оладьи получаются очень нежными. Банан делает с их текстурой что-то невероятное. Вкуснее всего есть это блюдо просто со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в духовке.