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Идеальный баланс вкуса: зачем Клопотенко советует смешивать кабачки с бананом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкус этих оладий вас приятно удивит
Вкус этих оладий вас приятно удивит. Фото klopotenko.com

Обязательно попробуйте это сочетание

Сейчас кабачки – на пике своего сезона. Есть масса блюд с ними, таких как овощная запеканка с фаршем. Но иногда случается, что кулинары находят что-нибудь новое.

К примеру, шеф-повар Евгений Клопотенко советует добавить к ним банан. Такие оладьи – идеальный вариант вкусной закуски или необычного завтрака.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки небольшого размера
  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны (15-20% жирности)
  • 2 ст. л. муки
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Банан чистим и натираем на крупной терке. Лучше всего подойдут спелые бананы яркого желтого цвета.
  2. Кабачки моем, обрезаем плодоножки и тоже натираем. Добавляем в банан вместе с одним яйцом.
  3. Добавляем сметану. Тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и соль, замешиваем однородное тесто.
  4. Оладьи жарим по бокам до золотистого цвета на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.

Оладьи получаются очень нежными. Банан делает с их текстурой что-то невероятное. Вкуснее всего есть это блюдо просто со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в духовке.

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#Рецепт #Кабачки #Банан #Евгений Клопотенко #Оладьи