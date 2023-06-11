Идеальный баланс вкуса: зачем Клопотенко советует смешивать кабачки с бананом

Обязательно попробуйте это сочетание

Сейчас кабачки – на пике своего сезона. Есть масса блюд с ними, таких как овощная запеканка с фаршем. Но иногда случается, что кулинары находят что-нибудь новое.

К примеру, шеф-повар Евгений Клопотенко советует добавить к ним банан. Такие оладьи – идеальный вариант вкусной закуски или необычного завтрака.

Ингредиенты:

2 кабачки небольшого размера

1 банан

1 яйцо

1 ст. л. сметаны (15-20% жирности)

2 ст. л. муки

2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки

соль по вкусу

Способ приготовления:

Банан чистим и натираем на крупной терке. Лучше всего подойдут спелые бананы яркого желтого цвета. Кабачки моем, обрезаем плодоножки и тоже натираем. Добавляем в банан вместе с одним яйцом. Добавляем сметану. Тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и соль, замешиваем однородное тесто. Оладьи жарим по бокам до золотистого цвета на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.

Оладьи получаются очень нежными. Банан делает с их текстурой что-то невероятное. Вкуснее всего есть это блюдо просто со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в духовке.