Клубничное варенье-пятиминутка: будете готовить только так

Очень вкусное варенье

Мы рассказывали, как варить изысканное розовое варенье. Теперь делимся рецептом ароматного клубничного варенья, которое можно приготовить за несколько минут без лишней мороки.

Рецептом поделились на портале "Школа жизни". За ним продукт выходит ароматным и легко выстаивает до холодного сезона.

Ингредиенты:

клубника — 1 кг

сахар — 800 г

Пошаговый рецепт:

Клубнику перебираем, промываем и удаляем чашелистики. Ягоды выкладываем равномерным слоем на полотенце, чтобы немного обсушить его. Выкладываем ягоды, пересыпая сахаром, в большую кастрюлю или таз. Перемешивать не нужно. Накрываем таз крышкой или полотенцем и убираем в холодильник на 5-8 часов, можно на ночь. Ставим ягоды на медленный огонь. Когда закипит, на слабом огне варим 5 минут, помешивая. Затем варенье нужно полностью охладить. Процесс повторяем еще дважды.

Затем раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закатываем. Варенье получается вкусным, ароматным и прекрасно сохраняется до зимы. Кстати, здесь мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки.