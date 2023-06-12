Заверните фарш в сырный рулет - и завтрак съедят с тарелкой: рецепт необычной закуски
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Минимум приправ, только натуральный вкус полезных ингредиентов
Яйца – самый популярный продукт на завтрак. Чего из них только не придумали – и обычный омлет, и яичница с водкой, и вкусный скрамбл.
А заворачивали ли вы в рулет из яиц и сыра фарш и овощи? Если нет, то вместе с "Це Смак" предлагаем вам запечь сырный рулет с фаршем в духовке. Гарантируем – у вас получится отличный и по-праздничному хороший завтрак. Блюдо получается настолько нежным, что его практически не нужно жевать!
Как приготовить творожный рулет с фаршем
Ингредиенты:
- яйцо – 5 шт.;
- твердый сыр – 400 г;
- йогурт – 100 г;
- говяжий фарш – 250 г;
- свиной фарш – 250 г;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
- помидор – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте 4 яйца с йогуртом. Добавьте творог, натертый на терке. Тщательно перемешайте.
- Переложите массу на противень размером 23х33 см, застеленный бумагой для выпечки, разровняйте и выпекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут.
- Нашинкуйте помидор и перец мелкими кубиками. Смешайте с фаршем, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем.
- Равномерно распределите по лепешку начинку, оставив около 15 см свободного пространства вдоль одного из длинных краев.
- Сверните рулет и заверните в пергамент. Поместите его в духовку и выпекайте в течение 40 минут. Перед подачей нарежьте ломтиками.
Сырный рулет с начинкой хорош в любом виде. Его можно подавать как отдельное блюдо с лёгким соусом и как эффектную закуску.