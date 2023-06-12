Заверните фарш в сырный рулет - и завтрак съедят с тарелкой: рецепт необычной закуски

Минимум приправ, только натуральный вкус полезных ингредиентов

Яйца – самый популярный продукт на завтрак. Чего из них только не придумали – и обычный омлет, и яичница с водкой, и вкусный скрамбл.

А заворачивали ли вы в рулет из яиц и сыра фарш и овощи? Если нет, то вместе с "Це Смак" предлагаем вам запечь сырный рулет с фаршем в духовке. Гарантируем – у вас получится отличный и по-праздничному хороший завтрак. Блюдо получается настолько нежным, что его практически не нужно жевать!

Как приготовить творожный рулет с фаршем

Ингредиенты:

яйцо – 5 шт.;

твердый сыр – 400 г;

йогурт – 100 г;

говяжий фарш – 250 г;

свиной фарш – 250 г;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

помидор – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте 4 яйца с йогуртом. Добавьте творог, натертый на терке. Тщательно перемешайте. Переложите массу на противень размером 23х33 см, застеленный бумагой для выпечки, разровняйте и выпекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут. Нашинкуйте помидор и перец мелкими кубиками. Смешайте с фаршем, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Равномерно распределите по лепешку начинку, оставив около 15 см свободного пространства вдоль одного из длинных краев. Сверните рулет и заверните в пергамент. Поместите его в духовку и выпекайте в течение 40 минут. Перед подачей нарежьте ломтиками.

Сырный рулет с начинкой хорош в любом виде. Его можно подавать как отдельное блюдо с лёгким соусом и как эффектную закуску.