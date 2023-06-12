Рассол - залог хрустящего печенья: выпечка, от которой вряд ли кто-то откажется
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Двадцать минут — и гора сладостей на столе
Огуречный рассол — не только один из методов бороться с похмельем, но и отличная составляющая в тесте для вкуснейшего печенья! В голодные 1990-у кому-то пришла в голову идея использовать рассол из-под огурцов для выпечки печенья. Оно заменяет яйца, сметану и сливочное масло.
Такую сладкую, хрустящую и рассыпчатую выпечку по рецепту Shuba мы с вами и приготовим. Рассол подойдет любой: от соленых огурцов, от маринованных помидор или овощей, вкус его в выпечке совершенно не чувствуется. Можете разнообразить выпечку изюмом, цукатами или орешками.
Как приготовить печенье из огуречного рассола
Ингредиенты на 8 порций:
- огуречный рассол — 1 стакан;
- мука пшеничная — 3 стакана;
- масло подсолнечное рафинированное — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- кокосовая стружка — 50 г.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске рассол, сахар, растительное масло, муку и половину кокосовой стружки. Тесто не должно прилипать к рукам. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности толщиной 0,5 см.
- С помощью фигурок вырежьте заготовки печенья. Можно воспользоваться обычным стаканом.
- Переложите на застеленный пергаментом противень и посыпайте оставшейся кокосовой стружкой.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-10 минут. Достаньте, остудите и подавайте.
А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Приятного аппетита!