Рассол - залог хрустящего печенья: выпечка, от которой вряд ли кто-то откажется

Двадцать минут — и гора сладостей на столе

Огуречный рассол — не только один из методов бороться с похмельем, но и отличная составляющая в тесте для вкуснейшего печенья! В голодные 1990-у кому-то пришла в голову идея использовать рассол из-под огурцов для выпечки печенья. Оно заменяет яйца, сметану и сливочное масло.

Такую сладкую, хрустящую и рассыпчатую выпечку по рецепту Shuba мы с вами и приготовим. Рассол подойдет любой: от соленых огурцов, от маринованных помидор или овощей, вкус его в выпечке совершенно не чувствуется. Можете разнообразить выпечку изюмом, цукатами или орешками.

Как приготовить печенье из огуречного рассола

Ингредиенты на 8 порций:

огуречный рассол — 1 стакан;

мука пшеничная — 3 стакана;

масло подсолнечное рафинированное — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

кокосовая стружка — 50 г.

Способ приготовления:

Смешайте в миске рассол, сахар, растительное масло, муку и половину кокосовой стружки. Тесто не должно прилипать к рукам. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности толщиной 0,5 см. С помощью фигурок вырежьте заготовки печенья. Можно воспользоваться обычным стаканом. Переложите на застеленный пергаментом противень и посыпайте оставшейся кокосовой стружкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-10 минут. Достаньте, остудите и подавайте.

А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Приятного аппетита!