Просто напоите курицу пиво: рецепт потрясающего блюда из двух ингредиентов
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Необычное применение обычного пива
Если вы решили освоить пару-тройку новых интересных рецептов, обязательно обратите свое внимание на этот потрясающий рецепт. Тушеная курица — это всегда вкусно, а курица, тушенная в пиве — это вкуснее вдвойне.
Курица в пиве — это беспроигрышный вариант простого, но в то же время вкусного и сытного обеда. Мясо получается настолько нежным, что буквально тает во рту. Готовить это блюдо очень просто, а вот нравится оно абсолютно всем без исключения. Shuba рекомендует выбрать для этого рецепта небольшую курицу или цыпленка. Берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить курицу в пиве
Ингредиенты:
- курица — 1 шт.;
- пиво — 500 мл;
- соль, черный перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Нарежьте курицу на кусочки, посолите и поперчите. Добавьте специи по вкусу или специальную смесь для курицы. Все перемешайте.
- Выложите приправленную курицу в форму для запекания. Залейте пивом.
- Выпекайте курицу в пиве в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Подавайте курицу в пиве с любимым гарниром и наслаждайтесь! Приятного аппетита!