Просто напоите курицу пиво: рецепт потрясающего блюда из двух ингредиентов

Необычное применение обычного пива

Если вы решили освоить пару-тройку новых интересных рецептов, обязательно обратите свое внимание на этот потрясающий рецепт. Тушеная курица — это всегда вкусно, а курица, тушенная в пиве — это вкуснее вдвойне.

Курица в пиве — это беспроигрышный вариант простого, но в то же время вкусного и сытного обеда. Мясо получается настолько нежным, что буквально тает во рту. Готовить это блюдо очень просто, а вот нравится оно абсолютно всем без исключения. Shuba рекомендует выбрать для этого рецепта небольшую курицу или цыпленка. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить курицу в пиве

Ингредиенты:

курица — 1 шт.;

пиво — 500 мл;

соль, черный перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте курицу на кусочки, посолите и поперчите. Добавьте специи по вкусу или специальную смесь для курицы. Все перемешайте. Выложите приправленную курицу в форму для запекания. Залейте пивом. Выпекайте курицу в пиве в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Подавайте курицу в пиве с любимым гарниром и наслаждайтесь! Приятного аппетита!