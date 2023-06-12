Котлета по-киевски с интересной начинкой: рецепт, с которым вы забудете о других

Вкусный ужин без возни без лишних забот

Котлета по-киевски уже стала классическим блюдом, но это не единственный рецепт котлет с начинкой. Сегодня поделимся рецептом свиных котлет с ветчиной и горошком.

Такие биточки готовятся очень легко и быстро. Shuba рекомендует для них выбрать любую часть свинины, например свиную корейку на кости, мясо бедра или биток и отмечает, что нет особого значения, какой горошек использовать. Так что читаем рецепт, берем продукты и идем готовить.

Как приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком

Ингредиенты на 4 порции:

свинина — 500 г;

ветчина — 100 г;

зеленый горошек — 50 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

вода — 0.5 стакана;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

растительное масло — 100 г;

масло сливочное 82% — 1 ст. л.;

черный перец, соль, панировочные сухари — по вкусу.

Способ приготовления:

Ветчину и лук нарежьте маленькими кубиками и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В конце приготовления добавьте зеленый горошек. Хорошо перемешайте. Добавьте в сковороду муку и воду. Жарьте до загустения. Посолите, перемешайте и снимите с огня. Свинину хорошо промойте, нарежьте кусками и отбейте кухонным молоком. Посолите и поперчите с обеих сторон. Положите на середину каждого куска начинку и заверните в рулетик. Яйца взбейте вилкой до однородности. Окуните котлеты в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните котлеты в яйцо и еще раз в сухари. Влейте в сковороду масло и поджарьте котлеты до золотистой корочки. Готовые котлеты положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать эти котлеты следует горячими. Они будут отлично сочетаться с домашним хлебом.