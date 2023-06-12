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Котлета по-киевски с интересной начинкой: рецепт, с которым вы забудете о других

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Необычные свиные котлеты с ветчиной и горошком Новость обновлена 12 июня 2023, 12:15
Необычные свиные котлеты с ветчиной и горошком. Фото shuba.life

Вкусный ужин без возни без лишних забот

Котлета по-киевски уже стала классическим блюдом, но это не единственный рецепт котлет с начинкой. Сегодня поделимся рецептом свиных котлет с ветчиной и горошком.

Такие биточки готовятся очень легко и быстро. Shuba рекомендует для них выбрать любую часть свинины, например свиную корейку на кости, мясо бедра или биток и отмечает, что нет особого значения, какой горошек использовать. Так что читаем рецепт, берем продукты и идем готовить.

Как приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 500 г;
  • ветчина — 100 г;
  • зеленый горошек — 50 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода — 0.5 стакана;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • растительное масло — 100 г;
  • масло сливочное 82% — 1 ст. л.;
  • черный перец, соль, панировочные сухари — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Ветчину и лук нарежьте маленькими кубиками и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В конце приготовления добавьте зеленый горошек. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте в сковороду муку и воду. Жарьте до загустения. Посолите, перемешайте и снимите с огня.
  3. Свинину хорошо промойте, нарежьте кусками и отбейте кухонным молоком. Посолите и поперчите с обеих сторон. Положите на середину каждого куска начинку и заверните в рулетик.
  4. Яйца взбейте вилкой до однородности. Окуните котлеты в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните котлеты в яйцо и еще раз в сухари.
  5. Влейте в сковороду масло и поджарьте котлеты до золотистой корочки. Готовые котлеты положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать эти котлеты следует горячими. Они будут отлично сочетаться с домашним хлебом.

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