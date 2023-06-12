Гости сойдут с ума от удивления: готовим лимоны, фаршированные салатом

Полчаса — и блюдо готово

Как интересно подать простой салат? Сделать из лимона изысканные чаши. Любителям привлекательных и даже немного экстравагантных праздничных блюд придется по душе этот рецепт лимонов, фаршированных салатом.

Вместе с Shuba рассказываем, как это лучше и быстрее приготовить такое блюдо. Вам нужно лишь нарезать салат, сделать чаши из лимонов и нафаршировать их.

Как приготовить лимоны, фаршированные салатом

Ингредиенты на 2 порции:

лимон — 2 шт.;

тунец консервированный — 180 г;

яйца куриные — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

лук зеленый — 20 г;

соль, перец черный молотый, укроп, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца положите в холодную воду, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Овощи и зелень промойте и обсушите. Авокадо очистите, удалите косточку, а мякоть мелко нарежьте. Огурец порежьте небольшими кубиками. Зеленый лук и укроп нарежьте. Тунец измельчите вилкой. Соедините все приготовленные ингредиенты, посолите, поперчите и перемешайте. Лимоны помойте, обсушите и разрежьте пополам. Мякоть выберите с помощью ложки, дно срежьте для стойкости. Выдавите из мякоти 1 ст. л. сока и добавьте в начинку, перемешайте. Наполните приготовленной начинкой чаши из лимона, украсьте укропом и подавайте к столу.

Кстати, вы можете нафаршировать лимоны любым другим салатом. Приятного аппетита!