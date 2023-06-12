Это великолепие сведет с ума: невероятные оладьи на кефире

Классический рецепт кефирных оладий

Мы рассказывали, как готовить вкусные мясные оладьи. Но обычные пышные оладьи на кефире – это классика, база, фундамент. Их можно есть с солеными допами вместо хлеба, или же смаковать, макая в сгущенку. Вариантов – множество.

Кефир должен быть комнатной температуры – это самое главное условие. Также оладьи важно правильно пожарить. Рецептом поделились на ТСН.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл,

одно яйцо,

сахар – 1 ст. л с горкой,

ванильный сахар — одна третья ч. л,

сода — 1/3 ч. л,

мука — примерно 230 г,

соль — щепотка,

масло для жарки.

Способ приготовления оладий:

В миску для теста разбиваем яйцо, добавляем обычный и ванильный сахар. Туда же вливаем кефир комнатной температуры. Все перемешиваем. Постепенно, вымешивая, добавляем просеянную муку. Оно должно сползать с ложки, но не быть слишком густым. В самом конце к тесту добавляем 1/3 чайной ложки соды, не гася ее. Тщательно перемешиваем. Готовое тесто должно постоять минут 15. Больше его не перемешиваем. В сковороде разогреваем до горячего масла, выкладываем тесто ложкой. Оладьи жарим с обеих сторон до румяности.

Важно, чтобы огонь при жарке был средним, а масло горячим, чтобы оладьи начинали жариться сразу после того, как вы выложили порцию теста на сковороду. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки.