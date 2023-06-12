Это великолепие сведет с ума: невероятные оладьи на кефире
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Классический рецепт кефирных оладий
Мы рассказывали, как готовить вкусные мясные оладьи. Но обычные пышные оладьи на кефире – это классика, база, фундамент. Их можно есть с солеными допами вместо хлеба, или же смаковать, макая в сгущенку. Вариантов – множество.
Кефир должен быть комнатной температуры – это самое главное условие. Также оладьи важно правильно пожарить. Рецептом поделились на ТСН.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл,
- одно яйцо,
- сахар – 1 ст. л с горкой,
- ванильный сахар — одна третья ч. л,
- сода — 1/3 ч. л,
- мука — примерно 230 г,
- соль — щепотка,
- масло для жарки.
Способ приготовления оладий:
- В миску для теста разбиваем яйцо, добавляем обычный и ванильный сахар. Туда же вливаем кефир комнатной температуры. Все перемешиваем.
- Постепенно, вымешивая, добавляем просеянную муку. Оно должно сползать с ложки, но не быть слишком густым.
- В самом конце к тесту добавляем 1/3 чайной ложки соды, не гася ее. Тщательно перемешиваем. Готовое тесто должно постоять минут 15. Больше его не перемешиваем.
- В сковороде разогреваем до горячего масла, выкладываем тесто ложкой.
- Оладьи жарим с обеих сторон до румяности.
Важно, чтобы огонь при жарке был средним, а масло горячим, чтобы оладьи начинали жариться сразу после того, как вы выложили порцию теста на сковороду. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки.