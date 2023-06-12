Зачем варить грецкие орехи: вкус блюда по этому рецепту удивит даже гурманов

Удивите гостей таким вареньем!

Варенье — это очень популярный десерт, который готовится из ягод, фруктов, а также из различных овощей или даже цветов. Достаточно часто его используют как начинку для кексов, пирогов, рулетов, пирожков, печенья и тортов. Кроме того, оно станет прекрасным дополнением к блинам, сырникам, кашам или запеканкам.

Сегодня мы приготовим необычное варенье — из грецких орехов. Такие орешки хрустящими снаружи и мягкими внутри, а варенье получится шикарным и очень аппетитным, стоит только их немного поварить. Food.oboz рекомендует взять орешки на стадии молочного созревания — тогда варенье у вас получиться что надо. Наслаждайтесь сами и угощайте своих друзей и родных полезным, вкусным десертом!

Как приготовить варенье из грецких орехов

Ингредиенты:

грецкие орехи — 200 шт.;

известь — 200 г.;

кварц — 2 ст. л.;

вода — 8 л;

сахар — 4 кг;

гвоздика — 20 шт.;

корица — 2 палочки;

лимонная кислота — 2 щепотки.

Способ приготовления:

Из молодых орешков, внутри которых еще не сформировался орех, срезаем тонкий верхний слой кожуры. Обязательно работайте в перчатках, так как орех выделяет много йода. Очищенные орешки отправляем в емкость с холодной водой. Выстаивать орешки необходимо 12 дней. Каждый день воду следует менять 4-5 раз. Орехи должны полностью почернеть и только потом можно приступать к следующему шагу приготовления. Готовим известковую воду. Негашеную известь растираем с небольшим количеством воды в высокой кастрюле, а затем доливаем оставшуюся воду (около 2 л). Отправляем орешки в известковую воду, постоянно перемешиваем, так как известь может оседать. Оставляем орехи на 10-12 часов. Далее орехи требуется тщательно промыть в холодной воде каждый орешек. Чтобы полностью убрать известь, требуется оставить орехи под проточной водой на 1-2 часа. Затем орехи необходимо наколоть вилкой с четырех сторон и снова хорошо промыть. В кастрюле кипятим воду и добавляем кварц, полностью растворяем, а потом перекладываем орешки. Варить следует 30 минут, прикрывая крышкой. Теперь вынимаем орехи, промываем под проточной водой около 1 часа. В кипящий сироп (для приготовления сиропа берем 8 л воды и 4 кг сахара) отправляем орешки и варим 3 часа. Даем остыть 10-12 часов. Во время второй варки, за 20 минут до готовности, добавляем в варенье марлевый узелок с корицей, гвоздикой, также лимонную кислоту, варите 6 часов.

Шикарное варенье готово. Наслаждайтесь им с чашечкой кофе. Приятного аппетита!