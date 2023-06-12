Шеф-повар раскрывает все секреты: рецепт идеального бургера от Евгения Клопотенко

Такому бургеру сложно сопротивляться

Мягкая булочка, сочная котлета, хрустящие овощи и все это пропитано кетчупом и сладкой горчицей. Такой вкусный бургер с говядиной легко приготовить дома.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует для этого блюда выбирать хорошее и свежее мясо. Главное в рецепте – поставить котлеты в морозильную камеру хотя бы на 30 минут, а при возможности – на несколько часов. Тогда котлеты получатся невероятно сочными, и их легко будет приготовить.

Как приготовить бургер с говяжьей котлетой

Ингредиенты

Для котлеты:

500 г говяжьего фарша;

специи к фаршу;

по вкусу соль и перец.

Дополнительно:

4 булочки для бургера;

8 листиков салата ромен или латук;

4 ч. л. сладкой американской горчицы;

4 ч. л. кетчупа или томатного соуса;

4 ломтика сыра;

1 томат;

2 соленых огурца;

1 красный лук.

Способ приготовления:

В большую миску выложите фарш, добавьте соль, перец и специи в фарш. Тщательно перемешайте фарш и хорошо отбейте об миску или дощечку, застеленную пищевой пленкой. Сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера. Тарелку заверните пищевой пленкой, выложите сверху сформированные котлеты и поставьте на 2 часа в морозильную камеру. Булочки для бургера разрежьте пополам и поджарьте до золотистой корочки на сухой сковороде-гриль или на обычной сковороде или электрогриле. Извлеките говяжьи котлеты из морозильной камеры и жарьте по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде-гриль. Томат, соленые огурцы и луковицу нарежьте тонкими кружочками. Булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлета, ломтик сыра, огурцы и лук. Сверху выложите еще один лист салата и накройте верхней булочкой. Сразу подавайте к столу, потому что бургер вкусен теплым.

Такие котлеты для бургера можно заморозить и доставать при необходимости. Они спасут вас в случае, если неожиданно нагрянут гости.