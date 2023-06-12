Шеф-повар раскрывает все секреты: рецепт идеального бургера от Евгения Клопотенко
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Такому бургеру сложно сопротивляться
Мягкая булочка, сочная котлета, хрустящие овощи и все это пропитано кетчупом и сладкой горчицей. Такой вкусный бургер с говядиной легко приготовить дома.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует для этого блюда выбирать хорошее и свежее мясо. Главное в рецепте – поставить котлеты в морозильную камеру хотя бы на 30 минут, а при возможности – на несколько часов. Тогда котлеты получатся невероятно сочными, и их легко будет приготовить.
Как приготовить бургер с говяжьей котлетой
Ингредиенты
Для котлеты:
- 500 г говяжьего фарша;
- специи к фаршу;
- по вкусу соль и перец.
Дополнительно:
- 4 булочки для бургера;
- 8 листиков салата ромен или латук;
- 4 ч. л. сладкой американской горчицы;
- 4 ч. л. кетчупа или томатного соуса;
- 4 ломтика сыра;
- 1 томат;
- 2 соленых огурца;
- 1 красный лук.
Способ приготовления:
- В большую миску выложите фарш, добавьте соль, перец и специи в фарш.
- Тщательно перемешайте фарш и хорошо отбейте об миску или дощечку, застеленную пищевой пленкой.
- Сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.
- Тарелку заверните пищевой пленкой, выложите сверху сформированные котлеты и поставьте на 2 часа в морозильную камеру.
- Булочки для бургера разрежьте пополам и поджарьте до золотистой корочки на сухой сковороде-гриль или на обычной сковороде или электрогриле.
- Извлеките говяжьи котлеты из морозильной камеры и жарьте по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде-гриль.
- Томат, соленые огурцы и луковицу нарежьте тонкими кружочками. Булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлета, ломтик сыра, огурцы и лук. Сверху выложите еще один лист салата и накройте верхней булочкой. Сразу подавайте к столу, потому что бургер вкусен теплым.
Такие котлеты для бургера можно заморозить и доставать при необходимости. Они спасут вас в случае, если неожиданно нагрянут гости.