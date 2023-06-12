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Перемешал – и готово: для этого фантастического пирога даже духовка не понадобится

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот пирог будете готовить каждый день, пока есть клубника
Этот пирог будете готовить каждый день, пока есть клубника. Фото Бабушкины рецепты

Очень простой рецепт – справится даже ребенок

Сейчас активно продолжается сезон клубники. Если вы уже готовили даже удивительный клубничный суп, обратите внимание на этот рецепт быстрого ягодного пирога.

Он очень прост – нужно только смешать все ингредиенты и выложить на сковороду. Если попробуете, будете готовить его постоянно.

Ингредиенты:

  • 90 г сахара
  • 2 яйца
  • 10 г ванильного сахара
  • 200 г белого йогурта
  • 120 г растительного масла
  • 10 г разрыхлителя
  • 200 г муки
  • 400 г клубники
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбиваем вилкой с сахаром и ванильным сахаром. Продукты должны совершенно смешаться.
  2. Следующим шагом к яйцам с сахаром добавляем масло и йогурт, снова все хорошо взбиваем. Туда же частицами просеиваем муку с разрыхлителем. Хорошо перемешиваем.
  3. Тщательно моем и просушиваем ягоды. Если они небольшие, кладем целыми, если большие – разрезаем. Сухие ягоды обваливаем в крахмале.
  4. Жаропрочную форму или сковороду застилаем пергаментом. Смазываем пергамент растительным маслом. Наливаем половину теста и разравниваем.
  5. Выкладываем ягоды в крахмале. Заливаем второй половиной теста.
  6. Ставим форму с пирогом на слабый огонь, сразу накрываем крышкой. Через 15-20 минут переворачиваем. Для этого застилаем пирог пергаментом сверху и накрываем крышкой. Переворачиваем и аккуратно выкладываем "верхом" пирога на сковороду. Снимаем пергамент со дна и готовим еще 7-10 минут.

Этот пирог так просто готовится, что с ним справится даже ребенок. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.

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#Рецепт #Клубника #Пиріг