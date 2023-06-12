Перемешал – и готово: для этого фантастического пирога даже духовка не понадобится

Очень простой рецепт – справится даже ребенок

Сейчас активно продолжается сезон клубники. Если вы уже готовили даже удивительный клубничный суп, обратите внимание на этот рецепт быстрого ягодного пирога.

Он очень прост – нужно только смешать все ингредиенты и выложить на сковороду. Если попробуете, будете готовить его постоянно.

Ингредиенты:

90 г сахара

2 яйца

10 г ванильного сахара

200 г белого йогурта

120 г растительного масла

10 г разрыхлителя

200 г муки

400 г клубники

1 столовая ложка кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Яйцо взбиваем вилкой с сахаром и ванильным сахаром. Продукты должны совершенно смешаться. Следующим шагом к яйцам с сахаром добавляем масло и йогурт, снова все хорошо взбиваем. Туда же частицами просеиваем муку с разрыхлителем. Хорошо перемешиваем. Тщательно моем и просушиваем ягоды. Если они небольшие, кладем целыми, если большие – разрезаем. Сухие ягоды обваливаем в крахмале. Жаропрочную форму или сковороду застилаем пергаментом. Смазываем пергамент растительным маслом. Наливаем половину теста и разравниваем. Выкладываем ягоды в крахмале. Заливаем второй половиной теста. Ставим форму с пирогом на слабый огонь, сразу накрываем крышкой. Через 15-20 минут переворачиваем. Для этого застилаем пирог пергаментом сверху и накрываем крышкой. Переворачиваем и аккуратно выкладываем "верхом" пирога на сковороду. Снимаем пергамент со дна и готовим еще 7-10 минут.

Этот пирог так просто готовится, что с ним справится даже ребенок. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.