Перемешал – и готово: для этого фантастического пирога даже духовка не понадобится
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень простой рецепт – справится даже ребенок
Сейчас активно продолжается сезон клубники. Если вы уже готовили даже удивительный клубничный суп, обратите внимание на этот рецепт быстрого ягодного пирога.
Он очень прост – нужно только смешать все ингредиенты и выложить на сковороду. Если попробуете, будете готовить его постоянно.
Ингредиенты:
- 90 г сахара
- 2 яйца
- 10 г ванильного сахара
- 200 г белого йогурта
- 120 г растительного масла
- 10 г разрыхлителя
- 200 г муки
- 400 г клубники
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
Способ приготовления:
- Яйцо взбиваем вилкой с сахаром и ванильным сахаром. Продукты должны совершенно смешаться.
- Следующим шагом к яйцам с сахаром добавляем масло и йогурт, снова все хорошо взбиваем. Туда же частицами просеиваем муку с разрыхлителем. Хорошо перемешиваем.
- Тщательно моем и просушиваем ягоды. Если они небольшие, кладем целыми, если большие – разрезаем. Сухие ягоды обваливаем в крахмале.
- Жаропрочную форму или сковороду застилаем пергаментом. Смазываем пергамент растительным маслом. Наливаем половину теста и разравниваем.
- Выкладываем ягоды в крахмале. Заливаем второй половиной теста.
- Ставим форму с пирогом на слабый огонь, сразу накрываем крышкой. Через 15-20 минут переворачиваем. Для этого застилаем пирог пергаментом сверху и накрываем крышкой. Переворачиваем и аккуратно выкладываем "верхом" пирога на сковороду. Снимаем пергамент со дна и готовим еще 7-10 минут.
Этот пирог так просто готовится, что с ним справится даже ребенок. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.