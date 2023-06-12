Весь секрет в заправке: хрустящий салат на каждый день за копейки

Идеальный легкий перекус, особенно если хочется похрустеть

Свежие салаты сейчас составляют значительную долю рациона. Если вы уже готовите простой салат из трех ингредиентов, обратите внимание на этот рецепт.

Сочный, свежий, хрустящий и пикантный салат готовится из обычной молодой капусты. А секрет вкуса – в оригинальной заправке. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

Молодая капуста (маленькая головка)

4 белка от вареных яиц

2 больших помидора

2 средних огурца

зеленый лук и петрушка

1 чайная ложка сахара

щепотка соли

Для заправки:

4 желтка от вареных яиц

2 столовые ложки жирной сметаны

четверть чайной ложки сухого чеснока

1 столовая ложка горчицы в зернах

соль, перец

Способ приготовления:

Капусту мелко шинкуем. Всыпаем чайную ложку сахара и щепотку соли, перемешиваем. Огурцы и белки нарезаем соломкой. Из помидоров ложкой удаляем семена (чтобы не было лишней жидкости). Тоже нарезаем. Зелень мелко сечим. Все выкладываем в миску. Для заправки растираем вилкой желтки. Добавляем сметану, горчицу, соль, перец и чеснок – растираем все вместе. Можно пробить блендером. Выкладываем заправку в салат, перемешиваем. Сразу подаем к столу.

Можно приготовить заранее – отдельно салат и отдельно заправку, а перед подачей просто смешиваем. Также мы рассказывали, как готовить ароматную намазку на бутерброды.