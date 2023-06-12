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Этот хруст сведет вас с ума: невероятные малосольные огурчики

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эти огурчики получаются невероятно вкусными
Эти огурчики получаются невероятно вкусными. Фото Порадниця

Секрет в пикантном маринаде

Начался сезон огурцов. Если хрустящих салатов вы уже наелись, обратите внимание на этот рецепт малосольных овощей.

Весь секрет – в пряной заливке. Она делает с огурцами что-то удивительное. Рецептом поделились на портале "Советница". Из этого рецепта выйдут три однолитровые банки огурчиков.

Ингредиенты:

  • 1,8 кг огурцов
  • 2 л воды
  • 3 средние листья хрена
  • 3 веточки свежего укропа
  • 9 больших зубчиков чеснока
  • 4 столовые ложки соли (без верха)
  • 6 листочков смородины
  • 8-10 горошин черного перца
  • 4 гвоздики
  • 1 лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Огурцы промываем, даем немного просохнуть. Банки тщательно моем и сушим.
  2. На дно каждой банки выкладываем укроп, нарезанные зубчики чеснока, листики смородины и хрена. Плотно выкладываем огурцы.
  3. Готовим рассол. Для этого выливаем воду в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, перец, гвоздику и соль. Ставим на огонь и доводим до кипения.
  4. Сразу горячую жидкость разливаем по банкам. Накрываем полиэтиленовыми крышками.
  5. Банки оставляем остывать при комнатной температуре – ровно в сутки. Потом – выставляем в холодильник.

Это идеальная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола. Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными. Также мы рассказывали, как готовить варенье-пятиминутку из клубники.

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#Рецепт #Огурцы #Маринад