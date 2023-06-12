Этот хруст сведет вас с ума: невероятные малосольные огурчики
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Секрет в пикантном маринаде
Начался сезон огурцов. Если хрустящих салатов вы уже наелись, обратите внимание на этот рецепт малосольных овощей.
Весь секрет – в пряной заливке. Она делает с огурцами что-то удивительное. Рецептом поделились на портале "Советница". Из этого рецепта выйдут три однолитровые банки огурчиков.
Ингредиенты:
- 1,8 кг огурцов
- 2 л воды
- 3 средние листья хрена
- 3 веточки свежего укропа
- 9 больших зубчиков чеснока
- 4 столовые ложки соли (без верха)
- 6 листочков смородины
- 8-10 горошин черного перца
- 4 гвоздики
- 1 лавровый лист
Способ приготовления:
- Огурцы промываем, даем немного просохнуть. Банки тщательно моем и сушим.
- На дно каждой банки выкладываем укроп, нарезанные зубчики чеснока, листики смородины и хрена. Плотно выкладываем огурцы.
- Готовим рассол. Для этого выливаем воду в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, перец, гвоздику и соль. Ставим на огонь и доводим до кипения.
- Сразу горячую жидкость разливаем по банкам. Накрываем полиэтиленовыми крышками.
- Банки оставляем остывать при комнатной температуре – ровно в сутки. Потом – выставляем в холодильник.
Это идеальная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола. Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными. Также мы рассказывали, как готовить варенье-пятиминутку из клубники.