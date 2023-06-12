Этот хруст сведет вас с ума: невероятные малосольные огурчики

Секрет в пикантном маринаде

Начался сезон огурцов. Если хрустящих салатов вы уже наелись, обратите внимание на этот рецепт малосольных овощей.

Весь секрет – в пряной заливке. Она делает с огурцами что-то удивительное. Рецептом поделились на портале "Советница". Из этого рецепта выйдут три однолитровые банки огурчиков.

Ингредиенты:

1,8 кг огурцов

2 л воды

3 средние листья хрена

3 веточки свежего укропа

9 больших зубчиков чеснока

4 столовые ложки соли (без верха)

6 листочков смородины

8-10 горошин черного перца

4 гвоздики

1 лавровый лист

Способ приготовления:

Огурцы промываем, даем немного просохнуть. Банки тщательно моем и сушим. На дно каждой банки выкладываем укроп, нарезанные зубчики чеснока, листики смородины и хрена. Плотно выкладываем огурцы. Готовим рассол. Для этого выливаем воду в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, перец, гвоздику и соль. Ставим на огонь и доводим до кипения. Сразу горячую жидкость разливаем по банкам. Накрываем полиэтиленовыми крышками. Банки оставляем остывать при комнатной температуре – ровно в сутки. Потом – выставляем в холодильник.

Это идеальная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола. Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными. Также мы рассказывали, как готовить варенье-пятиминутку из клубники.