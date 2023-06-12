Невероятный хлебный квас: рецепт наших предков спасет от летней жажды

Можно сделать сразу много кваса и лакомиться несколько дней

Освежающий квас, как и ягодное мохито – идеальное средство облегчить жаркие дни. Немногие знают, но его легко приготовить дома.

Это очень особенный напиток — веками наши предки варили его, чтобы солнце не казалось таким надоедливым. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

1,5 килограмма целозернового хлеба;

5 литров воды;

4 чайные ложки сухих дрожжей;

несколько ложек сахара;

изюм по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб (самое вкусное цельнозерновой) нарезаем ломтиками и обжариваем в духовке. Готовые гренки мелким, заливаем пятью литрами теплой кипяченой воды. Добавляем дрожжи и сахар. Тщательно перемешиваем до растворения сахара. Накрываем и оставляем в теплом месте. Время расстойки — три дня. По завершении брожения квас процеживаем через мелкое сито (можно несколько раз). Разливаем квас по бутылкам. По вкусу добавляем немного мытых изюма. Закрытый квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

Этот освежающий напиток приготовить очень просто. Скорость приготовления кваса обычно зависит от температуры. Чем она выше – тем меньше время выдержки. (Только не лейте кипяток – могут погибнуть дрожжи). Чем больше вы будете выдерживать квас – тем насыщеннее будет его вкус. Также мы рассказывали, как готовить пышные оладьи на кефире.