Вернитесь в детство с рецептами этих домашних леденцов

Вкуснятина без особых хлопот

Домашние леденцы – это вкусные конфеты, которые нам знакомы с детства. Они бюджетные, легкие и быстрые в приготовлении, но, несмотря на это, получаются вкусными, сладкими, а также чрезвычайно привлекательными. Предлагаем порадовать своих деток полезными леденцами собственного приготовления!

Рецепт таких леденцов от "Порадниці" достаточно прост и доступен. Уверены, что детям нравится и процесс приготовления леденцов, и результат.

Как приготовить леденцы из сахара

Ингредиенты:

300 г сахара

150 мл воды или фруктовый сок для красивого цвета.

Способ приготовления:

Поместите в небольшую металлическую кастрюльку с сахаром. Поставьте на медленный огонь и постоянно помешивайте, пока сироп приобретет нужную консистенцию. Признак готовности – пузырьки со дна кастрюли. Разлейте карамель в формы, смазанные маслом. Когда леденец начнет застывать, воткните в него палочку. Если формы нет, леденцы вылейте на тарелку, смазанную растительным маслом. А когда застынут, снимите ножом. Если у вас есть пергаментная бумага или силиконовый коврик, выложите на них смесь аккуратными лужицами и воткните зубочистки – и у вас получатся леденцы на палочке.

Предлагаем рецепт еще одной сладости, которую не купишь в магазине — трюфельных конфет. Простой в приготовлении десерт получается невероятно аппетитным!