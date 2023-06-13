Вернитесь в детство с рецептами этих домашних леденцов
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Вкуснятина без особых хлопот
Домашние леденцы – это вкусные конфеты, которые нам знакомы с детства. Они бюджетные, легкие и быстрые в приготовлении, но, несмотря на это, получаются вкусными, сладкими, а также чрезвычайно привлекательными. Предлагаем порадовать своих деток полезными леденцами собственного приготовления!
Рецепт таких леденцов от "Порадниці" достаточно прост и доступен. Уверены, что детям нравится и процесс приготовления леденцов, и результат.
Как приготовить леденцы из сахара
Ингредиенты:
- 300 г сахара
- 150 мл воды или фруктовый сок для красивого цвета.
Способ приготовления:
- Поместите в небольшую металлическую кастрюльку с сахаром.
- Поставьте на медленный огонь и постоянно помешивайте, пока сироп приобретет нужную консистенцию. Признак готовности – пузырьки со дна кастрюли.
- Разлейте карамель в формы, смазанные маслом. Когда леденец начнет застывать, воткните в него палочку. Если формы нет, леденцы вылейте на тарелку, смазанную растительным маслом. А когда застынут, снимите ножом.
- Если у вас есть пергаментная бумага или силиконовый коврик, выложите на них смесь аккуратными лужицами и воткните зубочистки – и у вас получатся леденцы на палочке.
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