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Такой "алкоголь" можно даже детям: рецепт сливочного пива от Гарри Поттера

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Наслаждение от Гарри Поттера - сливочное пиво
Наслаждение от Гарри Поттера - сливочное пиво. Фото shuba.life

Напиток, от которого придут в восторг все дети!

Почитатели вселенной "Гарри Поттер" не могут не помнить то самое сливочное пиво, которое подавали в пабе "Три метлы" в Хогсмиде. Предлагаем сегодня приготовить безалкогольную версию такого напитка для детей.

Безалкогольное сливочное пиво для детей по рецепту Shuba — это напиток, похожий на молочный коктейль. Готовить его невероятно просто, ведь он состоит только из молока, мороженого, сиропа и добавок в виде корицы или соли. Так что берем ингредиенты и вместе с детьми идем готовить!

Как приготовить сливочное пиво

Ингредиенты на 4 порции:

  • молоко — 1 л;
  • мороженое — 600 г;
  • корица молотая — по вкусу;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 100 мл;
  • сливки 20% — 2 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте карамельный сироп. Налейте в сотейник воду и всыпьте туда сахар.
  2. Доведите до кипения на среднем огне и до полного растворения сахара.
  3. Тонкой струйкой влейте в сироп сливки, добавьте соль и корицу.
  4. Уваривайте сироп, помешивая, около 4-5 минут. Затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.
  5. Налейте молоко в чашу блендера, добавьте мороженое и остывший карамельный сироп.
  6. Взбейте до образования пенной шапки, разлейте по стаканам.

Такой напиток можно приготовить на день рождения ребенка или на тематическую вечеринку, посвященную вселенной Джоан Роулинг. Подавайте такое пиво с каменным печеньем от Хагрида.

Теги:
#Рецепт #Пиво #Гарри Поттер #Готовим дома