Такой "алкоголь" можно даже детям: рецепт сливочного пива от Гарри Поттера
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Напиток, от которого придут в восторг все дети!
Почитатели вселенной "Гарри Поттер" не могут не помнить то самое сливочное пиво, которое подавали в пабе "Три метлы" в Хогсмиде. Предлагаем сегодня приготовить безалкогольную версию такого напитка для детей.
Безалкогольное сливочное пиво для детей по рецепту Shuba — это напиток, похожий на молочный коктейль. Готовить его невероятно просто, ведь он состоит только из молока, мороженого, сиропа и добавок в виде корицы или соли. Так что берем ингредиенты и вместе с детьми идем готовить!
Как приготовить сливочное пиво
Ингредиенты на 4 порции:
- молоко — 1 л;
- мороженое — 600 г;
- корица молотая — по вкусу;
- сахар — 100 г;
- вода — 100 мл;
- сливки 20% — 2 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте карамельный сироп. Налейте в сотейник воду и всыпьте туда сахар.
- Доведите до кипения на среднем огне и до полного растворения сахара.
- Тонкой струйкой влейте в сироп сливки, добавьте соль и корицу.
- Уваривайте сироп, помешивая, около 4-5 минут. Затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.
- Налейте молоко в чашу блендера, добавьте мороженое и остывший карамельный сироп.
- Взбейте до образования пенной шапки, разлейте по стаканам.
Такой напиток можно приготовить на день рождения ребенка или на тематическую вечеринку, посвященную вселенной Джоан Роулинг. Подавайте такое пиво с каменным печеньем от Хагрида.