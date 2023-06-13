Такой "алкоголь" можно даже детям: рецепт сливочного пива от Гарри Поттера

Напиток, от которого придут в восторг все дети!

Почитатели вселенной "Гарри Поттер" не могут не помнить то самое сливочное пиво, которое подавали в пабе "Три метлы" в Хогсмиде. Предлагаем сегодня приготовить безалкогольную версию такого напитка для детей.

Безалкогольное сливочное пиво для детей по рецепту Shuba — это напиток, похожий на молочный коктейль. Готовить его невероятно просто, ведь он состоит только из молока, мороженого, сиропа и добавок в виде корицы или соли. Так что берем ингредиенты и вместе с детьми идем готовить!

Как приготовить сливочное пиво

Ингредиенты на 4 порции:

молоко — 1 л;

мороженое — 600 г;

корица молотая — по вкусу;

сахар — 100 г;

вода — 100 мл;

сливки 20% — 2 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала приготовьте карамельный сироп. Налейте в сотейник воду и всыпьте туда сахар. Доведите до кипения на среднем огне и до полного растворения сахара. Тонкой струйкой влейте в сироп сливки, добавьте соль и корицу. Уваривайте сироп, помешивая, около 4-5 минут. Затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре. Налейте молоко в чашу блендера, добавьте мороженое и остывший карамельный сироп. Взбейте до образования пенной шапки, разлейте по стаканам.

Такой напиток можно приготовить на день рождения ребенка или на тематическую вечеринку, посвященную вселенной Джоан Роулинг. Подавайте такое пиво с каменным печеньем от Хагрида.