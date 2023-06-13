Блюдо, достойное ресторана: рецепт спагетти в свекольном соусе удивит даже искушенного гурмана

Один вид такого аппетитного блюда вызывает аппетит

Макароны – просто находка для гурманов, любящих разнообразие. К ним можно приготовить множество разнообразных соусов и каждый раз можно радовать своих близких новыми и неожиданными рецептами.

Об одном из таких рецептов мы расскажем. Красивое и необычное сочетание спагетти и свеклы по рецепту "Порадниці" порадует вас вкусом и простотой приготовления. Яркое и нежное блюдо понравится вам и вашим близким.

Как приготовить спагетти со свекольным соусом

Ингредиенты:

спагетти – 300 г;

свекла – 300 г;

чеснок, зубчики – 3 шт.;

рубленые орехи – 100 г;

твердый сыр – 50 г;

масло – для жарки;

базилик, соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу запечь до полуготовности, мелко натереть. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, обжарить в масле на слабом огне до прозрачности. Убрать чеснок, положить свеклу в сковороду, тушить под закрытой крышкой около 5 минут, посолить, поперчить. Отварить в подсоленной воде спагетти. В сковороду к готовой свекле добавить спагетти, перемешать. Если соус будет густым, добавить немного воды, в которой варились спагетти. Блюдо посыпать орешками и тертым сыром, перемешать. При подаче украсить зеленью.

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