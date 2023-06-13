Укр

Блюдо, достойное ресторана: рецепт спагетти в свекольном соусе удивит даже искушенного гурмана

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Спагетти со свекольным соусом - необычное блюдо из простых продуктов
Спагетти со свекольным соусом - необычное блюдо из простых продуктов. Фото poradnica.com.ua

Один вид такого аппетитного блюда вызывает аппетит

Макароны – просто находка для гурманов, любящих разнообразие. К ним можно приготовить множество разнообразных соусов и каждый раз можно радовать своих близких новыми и неожиданными рецептами.

Об одном из таких рецептов мы расскажем. Красивое и необычное сочетание спагетти и свеклы по рецепту "Порадниці" порадует вас вкусом и простотой приготовления. Яркое и нежное блюдо понравится вам и вашим близким.

Как приготовить спагетти со свекольным соусом

Ингредиенты:

  • спагетти – 300 г;
  • свекла – 300 г;
  • чеснок, зубчики – 3 шт.;
  • рубленые орехи – 100 г;
  • твердый сыр – 50 г;
  • масло – для жарки;
  • базилик, соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу запечь до полуготовности, мелко натереть.
  2. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, обжарить в масле на слабом огне до прозрачности.
  3. Убрать чеснок, положить свеклу в сковороду, тушить под закрытой крышкой около 5 минут, посолить, поперчить.
  4. Отварить в подсоленной воде спагетти.
  5. В сковороду к готовой свекле добавить спагетти, перемешать. Если соус будет густым, добавить немного воды, в которой варились спагетти.
  6. Блюдо посыпать орешками и тертым сыром, перемешать. При подаче украсить зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как упростить процесс варки свеклы. С этими советами готовить вы будете быстрее.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Спагетти #Готовим дома