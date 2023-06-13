Блюдо, достойное ресторана: рецепт спагетти в свекольном соусе удивит даже искушенного гурмана
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Один вид такого аппетитного блюда вызывает аппетит
Макароны – просто находка для гурманов, любящих разнообразие. К ним можно приготовить множество разнообразных соусов и каждый раз можно радовать своих близких новыми и неожиданными рецептами.
Об одном из таких рецептов мы расскажем. Красивое и необычное сочетание спагетти и свеклы по рецепту "Порадниці" порадует вас вкусом и простотой приготовления. Яркое и нежное блюдо понравится вам и вашим близким.
Как приготовить спагетти со свекольным соусом
Ингредиенты:
- спагетти – 300 г;
- свекла – 300 г;
- чеснок, зубчики – 3 шт.;
- рубленые орехи – 100 г;
- твердый сыр – 50 г;
- масло – для жарки;
- базилик, соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу запечь до полуготовности, мелко натереть.
- Чеснок раздавить плоской стороной ножа, обжарить в масле на слабом огне до прозрачности.
- Убрать чеснок, положить свеклу в сковороду, тушить под закрытой крышкой около 5 минут, посолить, поперчить.
- Отварить в подсоленной воде спагетти.
- В сковороду к готовой свекле добавить спагетти, перемешать. Если соус будет густым, добавить немного воды, в которой варились спагетти.
- Блюдо посыпать орешками и тертым сыром, перемешать. При подаче украсить зеленью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как упростить процесс варки свеклы. С этими советами готовить вы будете быстрее.