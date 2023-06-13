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Будет таять во рту: нежный шоколадный десерт без выпечки и мороки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Этот мусс готовится так просто, что справится даже ребенок
Этот мусс готовится так просто, что справится даже ребенок. Фото craftlog.com

Идеальный десерт за несколько минут

Если вы уже готовили нежный мусс из ряженки, обратите внимание на еще один простой и прохладный десерт. Понадобится совсем немного продуктов.

Этот шоколадный мусс очень просто готовится. Даже выпекать ничего не надо – достаточно просто смешать все в нужном порядке.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 80 г
  • Какао — 20 г
  • Молоко — 400 мл
  • Крахмал кукурузный — 25 г
  • Густые сливки — 200 мл

Способ приготовления:

  1. В кастрюльке с толстым дном или сотейнику соединяем яйца, сахар, какао, крахмал. Также добавляем небольшую часть молока. Хорошо перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков.
  2. К массе частицами, постоянно перемешивая, вливаем оставшееся молоко. Тщательно перемешиваем и ставим на средний огонь.
  3. Варим до закипания. Помешиваем без остановки.
  4. Переводим заваренное основание в миску. Накрываем пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности массы. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник.
  5. Когда заварной крем загустит, взбиваем сливки до стойких пиков. Миксером перемешиваем холодный крем. Частями добавляем к нему сливки. Перемешиваем.
  6. Перекладываем мусс по чашкам или креманкам. Ставим в холодильник до полного застывания.

Этот десерт так просто готовится! Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт #МУС