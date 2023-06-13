Будет таять во рту: нежный шоколадный десерт без выпечки и мороки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный десерт за несколько минут
Если вы уже готовили нежный мусс из ряженки, обратите внимание на еще один простой и прохладный десерт. Понадобится совсем немного продуктов.
Этот шоколадный мусс очень просто готовится. Даже выпекать ничего не надо – достаточно просто смешать все в нужном порядке.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 80 г
- Какао — 20 г
- Молоко — 400 мл
- Крахмал кукурузный — 25 г
- Густые сливки — 200 мл
Способ приготовления:
- В кастрюльке с толстым дном или сотейнику соединяем яйца, сахар, какао, крахмал. Также добавляем небольшую часть молока. Хорошо перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков.
- К массе частицами, постоянно перемешивая, вливаем оставшееся молоко. Тщательно перемешиваем и ставим на средний огонь.
- Варим до закипания. Помешиваем без остановки.
- Переводим заваренное основание в миску. Накрываем пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности массы. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник.
- Когда заварной крем загустит, взбиваем сливки до стойких пиков. Миксером перемешиваем холодный крем. Частями добавляем к нему сливки. Перемешиваем.
- Перекладываем мусс по чашкам или креманкам. Ставим в холодильник до полного застывания.
Этот десерт так просто готовится! Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.