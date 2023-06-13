Будет таять во рту: нежный шоколадный десерт без выпечки и мороки

Идеальный десерт за несколько минут

Если вы уже готовили нежный мусс из ряженки, обратите внимание на еще один простой и прохладный десерт. Понадобится совсем немного продуктов.

Этот шоколадный мусс очень просто готовится. Даже выпекать ничего не надо – достаточно просто смешать все в нужном порядке.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт

Сахар — 80 г

Какао — 20 г

Молоко — 400 мл

Крахмал кукурузный — 25 г

Густые сливки — 200 мл

Способ приготовления:

В кастрюльке с толстым дном или сотейнику соединяем яйца, сахар, какао, крахмал. Также добавляем небольшую часть молока. Хорошо перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков. К массе частицами, постоянно перемешивая, вливаем оставшееся молоко. Тщательно перемешиваем и ставим на средний огонь. Варим до закипания. Помешиваем без остановки. Переводим заваренное основание в миску. Накрываем пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности массы. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник. Когда заварной крем загустит, взбиваем сливки до стойких пиков. Миксером перемешиваем холодный крем. Частями добавляем к нему сливки. Перемешиваем. Перекладываем мусс по чашкам или креманкам. Ставим в холодильник до полного застывания.

Этот десерт так просто готовится! Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.