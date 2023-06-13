Идеально к праздникам: вкусный десерт из четырех продуктов

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Десерты без выпечки – идеальны для лета, когда не хочется долго стоять у горячей духовки. Если вы уже готовили шоколадный мусс, обратите внимание на этот рецепт турона.

Это классические восточные сладости. Требуется всего несколько ингредиентов. Десерт выходит сладким, вкусным и очень ореховым.

Ингредиенты:

миндаль неочищенный — 200 г

яйцо — 1 шт

сахар — 130 г

мед — 120 г

Способ приготовления:

Орехи заливаем водой и ставим на плиту. После закипания варим еще 3 минуты. Сливаем кипяток, охлаждаем в воде и снимаем шкурку. Обсушиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. В разогретой до 200 градусов духовке готовим к золотистости. Мед и сахар выкладываем в одну емкость. Ставим на маленький огонь и варим 10 минут. Время от времени помешиваем. Снимаем, охлаждаем. Отделяем белок от желтка. Понадобится только белок. Частями добавляем белок к сиропу, постоянно помешивая венчиком. Смесь ставим снова на огонь и варим еще 20 минут, постоянно помешивая. В конце добавляем орехи и снова перемешиваем. Прямоугольную форму застилаем пищевой пленкой. По ней распределяем массу и ставим в холодильник – до застывания.

В идеале турон выстаивается 12 часов. После этого его можно порезать на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как готовить клубничный пирог.