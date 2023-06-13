Будете готовить на каждый праздник: фантастический грибной салат с яичным блинчиком
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Выходит и вкусно, и недорого
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили эффектный салат "Ночь", обратите внимание на этот рецепт вкусной грибной закуски с омлетом. Он очень сытный – ведь в составе есть и яйца, и курица, и даже грибочки.
Он готовится из очень простых продуктов, зато на столе всегда выглядит эффектно. На портале "Советница" рассказали, как приготовить вкусный салат с курицей, грибами и омлетом.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 400 г шампиньонов
- масло
- луковица
- 3 яйца
- 2 столовые ложки молока
- майонез
- соль, перец – по вкусу
- зелень, листья салата
Способ приготовления:
- Мясо отвариваем. Когда остынет – нарезаем кусочками.
- Лук нарезаем полукольцами. Грибы крошим на пластинки. Ставим на огонь сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Обжариваем лук. Когда станет золотистой, добавляем грибы.
- Яйца сбиваем с молоком на пену, добавляем соль. Готовим омлет – выливаем на горячую сковороду и обжариваем на сковороде с обеих сторон. Когда остынет, нарезаем полосками.
- Соединяем ингредиенты, заправляем майонезом. Добавляем соль, перец, перемешиваем.
Вкусно подавать этот салат, выложив на салатные листья. Также мы рассказывали, чем заменить масло в выпечке.