Будете готовить на каждый праздник: фантастический грибной салат с яичным блинчиком

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Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили эффектный салат "Ночь", обратите внимание на этот рецепт вкусной грибной закуски с омлетом. Он очень сытный – ведь в составе есть и яйца, и курица, и даже грибочки.

Он готовится из очень простых продуктов, зато на столе всегда выглядит эффектно. На портале "Советница" рассказали, как приготовить вкусный салат с курицей, грибами и омлетом.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

400 г шампиньонов

масло

луковица

3 яйца

2 столовые ложки молока

майонез

соль, перец – по вкусу

зелень, листья салата

Способ приготовления:

Мясо отвариваем. Когда остынет – нарезаем кусочками. Лук нарезаем полукольцами. Грибы крошим на пластинки. Ставим на огонь сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем лук. Когда станет золотистой, добавляем грибы. Яйца сбиваем с молоком на пену, добавляем соль. Готовим омлет – выливаем на горячую сковороду и обжариваем на сковороде с обеих сторон. Когда остынет, нарезаем полосками. Соединяем ингредиенты, заправляем майонезом. Добавляем соль, перец, перемешиваем.

Вкусно подавать этот салат, выложив на салатные листья. Также мы рассказывали, чем заменить масло в выпечке.