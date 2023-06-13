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Будете готовить на каждый праздник: фантастический грибной салат с яичным блинчиком

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Эта аппетитная закуска готовится очень просто Новость обновлена 13 июня 2023, 17:17
Эта аппетитная закуска готовится очень просто. Фото Порадниця

Выходит и вкусно, и недорого

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили эффектный салат "Ночь", обратите внимание на этот рецепт вкусной грибной закуски с омлетом. Он очень сытный – ведь в составе есть и яйца, и курица, и даже грибочки.

Он готовится из очень простых продуктов, зато на столе всегда выглядит эффектно. На портале "Советница" рассказали, как приготовить вкусный салат с курицей, грибами и омлетом.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 400 г шампиньонов
  • масло
  • луковица
  • 3 яйца
  • 2 столовые ложки молока
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень, листья салата

Способ приготовления:

  1. Мясо отвариваем. Когда остынет – нарезаем кусочками.
  2. Лук нарезаем полукольцами. Грибы крошим на пластинки. Ставим на огонь сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  3. Обжариваем лук. Когда станет золотистой, добавляем грибы.
  4. Яйца сбиваем с молоком на пену, добавляем соль. Готовим омлет – выливаем на горячую сковороду и обжариваем на сковороде с обеих сторон. Когда остынет, нарезаем полосками.
  5. Соединяем ингредиенты, заправляем майонезом. Добавляем соль, перец, перемешиваем.

Вкусно подавать этот салат, выложив на салатные листья. Также мы рассказывали, чем заменить масло в выпечке.

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#Рецепт #Салат #Грибы #Закуска