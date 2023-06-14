Как едят рыбу настоящие гурманы: готовим бутерброд с килькой и яйцом по-эстонски

Всего 15 минут — и вы уже завтракаете!

Близость к морю Эстонии давала возможность использовать рыбу во многих блюдах. Да и сейчас в эстонском меню очень много рыбных блюд. Предлагаем немного познакомиться с меню этой страны и приготовить очень простое и невероятно вкусное блюдо со сложным названием, которое точно не оставит вас равнодушными.

Килувыйлейб — знаменитая эстонская закуска, открытый бутерброд из ржаного хлеба с маринованным филе кильки. Сами эстонцы шутят, что этот бутерброд быстрее съесть, чем произнести его название. Знакомимся с рецептом от Shuba, берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить бутерброд с килькой и яйцом по-эстонски

Ингредиенты на 4 порции:

хлеб ржаной, ломтики — 4 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 60 г;

килька пряного посола — 100 г;

зеленый лук — 10 г;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Яйца хорошо вымойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания продолжайте варить яйца в течение 8-10 минут. После этого поставьте под холодную воду, чтобы скорлупа легко снималась. Очистите яйца. Откройте маринованную кильку и немного обсушите бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Если рыба замаринована целиком, уберите головы и внутренности. Кусочки ржаного хлеба подсушите на сковороде. Смажьте теплые кусочки хлеба сливочным маслом. Сверху выложите по 3 кильки. Яйца разрежьте на две половины и положите по половинке на бутерброд. Сверху посыпьте молотым перцем по вкусу и украсьте зеленым луком.

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