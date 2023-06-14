Настоящий "десерт" по-итальянски готовится из макарон: рецепт необычных кексов

Все очень просто и быстро

Карбонара — это спагетти с беконом (панчетой), пармезаном и яйцами. Если вы любите это блюдо, то попробуйте приготовить необычно — в виде кексиков.

Такую закуску по рецепту Shuba можно поставить гостям на стол или взять с собой на природу. А еще это хороший способ использовать остатки макарон после обеда или ужина.

Как приготовить кексы со спагетти и беконом

Ингредиенты на 6 порций:

спагетти — 90 г;

оливковое масло — 20 г;

бекон — 150 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

сливки — 130 мл;

пармезан тертый — 60 г;

петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом 6 формочек для кексов. Выстелите дно формочек бумагой для выпечки кексов. Отварите спагетти, следуя указаниям на упаковке. Слейте воду и переложите в миску. В это время разогрейте масло в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте нарезанный кубиками бекон и готовьте периодически помешивая в течение 5 минут. Если бекон очень жирный, его можно жарить без растительного масла. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте 30 секунд. Добавьте бекон в спагетти и хорошо перемешайте. Выложите макароны порциями в формы для кексиков. Яйца, сливки и тертый пармезан добавьте в миску и перемешайте. Аккуратно влейте яичную смесь в формы для кексов. Выпекайте 20 минут. Отложите на 3 минуты, чтобы кексы карбонара немного остыли. Достаньте их из формы, подавайте горячими или холодными, посыпав петрушкой.

Если вы любите макароны, вам нужно знать, как определить качественные макароны. Секунда времени — и вы уверены в продукте.