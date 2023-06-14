Настоящий "десерт" по-итальянски готовится из макарон: рецепт необычных кексов
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Все очень просто и быстро
Карбонара — это спагетти с беконом (панчетой), пармезаном и яйцами. Если вы любите это блюдо, то попробуйте приготовить необычно — в виде кексиков.
Такую закуску по рецепту Shuba можно поставить гостям на стол или взять с собой на природу. А еще это хороший способ использовать остатки макарон после обеда или ужина.
Как приготовить кексы со спагетти и беконом
Ингредиенты на 6 порций:
- спагетти — 90 г;
- оливковое масло — 20 г;
- бекон — 150 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сливки — 130 мл;
- пармезан тертый — 60 г;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом 6 формочек для кексов. Выстелите дно формочек бумагой для выпечки кексов.
- Отварите спагетти, следуя указаниям на упаковке. Слейте воду и переложите в миску.
- В это время разогрейте масло в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте нарезанный кубиками бекон и готовьте периодически помешивая в течение 5 минут. Если бекон очень жирный, его можно жарить без растительного масла. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте 30 секунд.
- Добавьте бекон в спагетти и хорошо перемешайте. Выложите макароны порциями в формы для кексиков.
- Яйца, сливки и тертый пармезан добавьте в миску и перемешайте. Аккуратно влейте яичную смесь в формы для кексов. Выпекайте 20 минут. Отложите на 3 минуты, чтобы кексы карбонара немного остыли. Достаньте их из формы, подавайте горячими или холодными, посыпав петрушкой.
Если вы любите макароны, вам нужно знать, как определить качественные макароны. Секунда времени — и вы уверены в продукте.