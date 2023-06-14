Хруст сделает вас счастливым: чипсы по этому рецепту заставят вас забыть о магазинных

Хрустите с пользой и удовольствием

Молодая капуста универсальна для любых блюд. Из нее можно приготовить не только традиционный витаминный салат из молодой капусты, но и ленивые голубцы из молодой капусты. А чипсы из молодой капусты — это что-то невероятно хрустящее и вкусное.

Чипсы из листьев молодой капусты по рецепту Shuba — фантастическая закуска, если знать секрет и заправить их оливковым маслом и пармезаном. Такая закуска идеальна для веселого семейного вечера с просмотром фильма. Попробовав такие чипсы раз, вы не будете больше их покупать в магазине.

Как приготовить чипсы из молодой капусты

Ингредиенты на 6 порций:

капуста молодая — 1 шт.;

пармезан тертый — 1/4 стакана;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 120 градусов. Капустные листья помойте и порвите на большие куски. Перемешайте с пармезаном и растительным маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Разложите в один слой на противне. Выпекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки, от 30 до 40 минут.

К таким чипсам идеально подойдет сырный соус, приготовленный собственноручно. Ешьте и наслаждайтесь!