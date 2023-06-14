Хруст сделает вас счастливым: чипсы по этому рецепту заставят вас забыть о магазинных
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хрустите с пользой и удовольствием
Молодая капуста универсальна для любых блюд. Из нее можно приготовить не только традиционный витаминный салат из молодой капусты, но и ленивые голубцы из молодой капусты. А чипсы из молодой капусты — это что-то невероятно хрустящее и вкусное.
Чипсы из листьев молодой капусты по рецепту Shuba — фантастическая закуска, если знать секрет и заправить их оливковым маслом и пармезаном. Такая закуска идеальна для веселого семейного вечера с просмотром фильма. Попробовав такие чипсы раз, вы не будете больше их покупать в магазине.
Как приготовить чипсы из молодой капусты
Ингредиенты на 6 порций:
- капуста молодая — 1 шт.;
- пармезан тертый — 1/4 стакана;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 120 градусов.
- Капустные листья помойте и порвите на большие куски. Перемешайте с пармезаном и растительным маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Разложите в один слой на противне.
- Выпекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки, от 30 до 40 минут.
К таким чипсам идеально подойдет сырный соус, приготовленный собственноручно. Ешьте и наслаждайтесь!