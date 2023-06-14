Рискуете отказаться даже от шашлыка: эти мини-сосиски составят конкуренцию всем мясным блюдам
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Полчаса — и блюдо готово
Сосиски в тесте – блюдо, которое любят практически все. Этот простой перекус удобно брать с собой в дорогу или на работу.
Сегодня мы приготовим вкусные, воздушные и веселые мини-сосиски в тесте по рецепту Shuba. Готовьте их, подавайте и не отвлекайтесь, иначе вам не достанется!
Как приготовить маленькие сосиски в тесте
Ингредиенты на 16 порций:
- слоеное тесто — 500 г;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- мини-сосиски молочные — 16 шт.;
- соль — по вкусу;
- петрушка, пучок — 1/4 шт.
Способ приготовления:
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до прямоугольника примерно 48×32 см. Разрежьте большой прямоугольник теста вдоль пополам, затем разрежьте два меньших прямоугольника на восемь равных частей. Теперь у вас всего 16 прямоугольников.
- Смажьте один конец каждого прямоугольника небольшим количеством взбитого яйца, на другой положите мини-сосиску, затем приправьте солью, черным свежемолотым перцем и посыпьте листочками петрушки.
- Сверните сосиску в тесто и повторите со всеми сосисками.
- Поставьте сосиски в тесте в холодильник на 20 минут, чтобы тесто застыло.
- Когда тесто затвердеет, извлеките сосиски из холодильника и надрежьте верхушку теста острым ножом для украшения или наколите вилкой.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Хорошо смажьте верх теста остальными взбитыми яйцами и выпекайте блюдо в духовке 25–30 минут или пока тесто не станет золотисто-коричневым и хрустящим. Выньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.
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