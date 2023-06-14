Рискуете отказаться даже от шашлыка: эти мини-сосиски составят конкуренцию всем мясным блюдам

Полчаса — и блюдо готово

Сосиски в тесте – блюдо, которое любят практически все. Этот простой перекус удобно брать с собой в дорогу или на работу.

Сегодня мы приготовим вкусные, воздушные и веселые мини-сосиски в тесте по рецепту Shuba. Готовьте их, подавайте и не отвлекайтесь, иначе вам не достанется!

Как приготовить маленькие сосиски в тесте

Ингредиенты на 16 порций:

слоеное тесто — 500 г;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

мини-сосиски молочные — 16 шт.;

соль — по вкусу;

петрушка, пучок — 1/4 шт.

Способ приготовления:

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до прямоугольника примерно 48×32 см. Разрежьте большой прямоугольник теста вдоль пополам, затем разрежьте два меньших прямоугольника на восемь равных частей. Теперь у вас всего 16 прямоугольников. Смажьте один конец каждого прямоугольника небольшим количеством взбитого яйца, на другой положите мини-сосиску, затем приправьте солью, черным свежемолотым перцем и посыпьте листочками петрушки. Сверните сосиску в тесто и повторите со всеми сосисками. Поставьте сосиски в тесте в холодильник на 20 минут, чтобы тесто застыло. Когда тесто затвердеет, извлеките сосиски из холодильника и надрежьте верхушку теста острым ножом для украшения или наколите вилкой. Разогрейте духовку до 200 градусов. Хорошо смажьте верх теста остальными взбитыми яйцами и выпекайте блюдо в духовке 25–30 минут или пока тесто не станет золотисто-коричневым и хрустящим. Выньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

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