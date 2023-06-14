Рецепт заправки, которая даже самый обычный салат превратит в шикарное блюдо от шеф-повара

Три ингредиента — и блюдо готово!

Лето – время, когда хочется насладиться зеленью. Однако с летом ассоциируются не только ягоды, фрукты и зелень. Еще одним атрибутом сезона является хрустящий салат из огурцов и помидоров. Сначала он прекрасен даже в самом простом исполнении, а потом хочется чего-нибудь более интересного.

В таком случае можно приготовить незамысловатую заправку, которая превратит салат в блюдо ресторанного уровня. Этот важный компонент в блюде способен придать ему особый вкус и сделать по-настоящему неповторимым. Потому берем рецепт от Рixelinform и начинаем готовить!

Как приготовить заправку

Ингредиенты:

100 мл винного уксуса;

100 мл масла;

2-3 ст. л. гранатового соуса.

Способ приготовления:

Уксус, растительное масло и гранатовый соус необходимо смешать в удобной миске, а затем заправить готовый салат. Если вы не любите гранатовый соус, его можно заменить любимыми специями: солью, перцем, сушеным базиликом, орегано. В таком случае просто смешайте их с винным уксусом и растительным маслом. Кстати, если вы используете подсолнечное масло, знайте – его также можно заменить оливковым или кунжутным. После тщательного перемешивания с этой заправкой блюдо приобретет легкий кисло-сладкий вкус.

Такой заправкой можно заправить вкуснейший салат из капусты. Попробуйте — и вы не пожалеете!