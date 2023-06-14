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Рецепт, который сохраняет аромат свежей ягоды: как закрыть клубничное варенье на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Клубничное варенье - это просто, вкусно и полезно
Клубничное варенье - это просто, вкусно и полезно. Фото fayni-recepty.com.ua

Такое варенье будет отличной добавкой к любимым блинам

Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить вкусное домашнее варенье. Оно всегда будет аппетитной добавкой к чаепитию.

Особенностью варенья из клубники по рецепту "СОДа" является то, что ягоды провариваются в течение нескольких минут, а настаиваются в собственном соке в течение 8-10 часов. За это время сироп станет довольно густым, но вместе с тем ягодки сохранят свою форму и останутся целыми.

Как приготовить клубничное варенье "Свежесть"

Ингредиенты:

  • 2 кг клубники;
  • 1,5 кг сахара;
  • 2 лимона;
  • 25 листков свежей мяты;
  • 25 листков базилика.

Способ приготовления:

  1. Подготовленные ягоды поместите в глубокую миску и засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
  2. Поставьте миску на умеренный огонь и варите после закипания 5 минут. Затем добавьте вымытые листики мяты и базилика, варите еще 5 минут.
  3. Добавьте в варенье мелко нарезанную мякоть лимона и предварительно натертую цедру. После этого варите варенье на слабом огне около 15 минут. Снимите с огня и оставьте на 8–10 часов.
  4. Второй раз поставьте миску на огонь, варите 5 минут после закипания, затем разлейте по стерилизованным банкам и закачайте.

Кстати, стерилизовать банки можно тремя способами. Возможно, какой-нибудь из них вам понравится больше.

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