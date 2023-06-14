Рецепт, который сохраняет аромат свежей ягоды: как закрыть клубничное варенье на зиму

Такое варенье будет отличной добавкой к любимым блинам

Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить вкусное домашнее варенье. Оно всегда будет аппетитной добавкой к чаепитию.

Особенностью варенья из клубники по рецепту "СОДа" является то, что ягоды провариваются в течение нескольких минут, а настаиваются в собственном соке в течение 8-10 часов. За это время сироп станет довольно густым, но вместе с тем ягодки сохранят свою форму и останутся целыми.

Как приготовить клубничное варенье "Свежесть"

Ингредиенты:

2 кг клубники;

1,5 кг сахара;

2 лимона;

25 листков свежей мяты;

25 листков базилика.

Способ приготовления:

Подготовленные ягоды поместите в глубокую миску и засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок. Поставьте миску на умеренный огонь и варите после закипания 5 минут. Затем добавьте вымытые листики мяты и базилика, варите еще 5 минут. Добавьте в варенье мелко нарезанную мякоть лимона и предварительно натертую цедру. После этого варите варенье на слабом огне около 15 минут. Снимите с огня и оставьте на 8–10 часов. Второй раз поставьте миску на огонь, варите 5 минут после закипания, затем разлейте по стерилизованным банкам и закачайте.

Кстати, стерилизовать банки можно тремя способами. Возможно, какой-нибудь из них вам понравится больше.