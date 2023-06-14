Рецепт, который сохраняет аромат свежей ягоды: как закрыть клубничное варенье на зиму
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Такое варенье будет отличной добавкой к любимым блинам
Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить вкусное домашнее варенье. Оно всегда будет аппетитной добавкой к чаепитию.
Особенностью варенья из клубники по рецепту "СОДа" является то, что ягоды провариваются в течение нескольких минут, а настаиваются в собственном соке в течение 8-10 часов. За это время сироп станет довольно густым, но вместе с тем ягодки сохранят свою форму и останутся целыми.
Как приготовить клубничное варенье "Свежесть"
Ингредиенты:
- 2 кг клубники;
- 1,5 кг сахара;
- 2 лимона;
- 25 листков свежей мяты;
- 25 листков базилика.
Способ приготовления:
- Подготовленные ягоды поместите в глубокую миску и засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
- Поставьте миску на умеренный огонь и варите после закипания 5 минут. Затем добавьте вымытые листики мяты и базилика, варите еще 5 минут.
- Добавьте в варенье мелко нарезанную мякоть лимона и предварительно натертую цедру. После этого варите варенье на слабом огне около 15 минут. Снимите с огня и оставьте на 8–10 часов.
- Второй раз поставьте миску на огонь, варите 5 минут после закипания, затем разлейте по стерилизованным банкам и закачайте.
Кстати, стерилизовать банки можно тремя способами. Возможно, какой-нибудь из них вам понравится больше.