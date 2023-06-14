Сырник в банке: рецепт блюда, которое сгодиться даже на подарок
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Такой сырник точно произведет фурор
Мечта любого творога — превратиться в сырник. А сырник в банке по этому рецепту — это не только вкусно, а еще и очень необычно
Последнее время пользуется популярностью "баночный вариант" блюд, в том числе пирогов и десертов. Предлагаем рецепт сырника в банках от "Домашних заготовок", который можно взять в дорогу, на работу, использовать в качестве подарка. Такой эффектный творожный десерт легко и быстро приготовить, только возьмите для этого банки небольшой емкости.
Как приготовить сырник в банке
Ингредиенты
Для овсяной основы:
- овсяное печенье – 4 шт.;
- масло сливочное несоленое (растопленное) – 1,5 ч. ложки
Для сырной массы:
- творожный сыр – 220 г;
- сахар – ½ стакана;
- яйца – 3 шт.;
- сметана – ½ стакана;
- лимонный сок – 1 ч. ложка;
- соль – ¼ ч. ложки.
Для прослойки:
- джем вишневый.
Способ приготовления:
- Раскрошите овсяное печенье, смешайте его с растопленным сливочным маслом. Полученную крошку разложите поровну в 6 маленьких баночек, примерно по 1 ст. ложке в каждую баночку. Включите духовку разогреваться до 160 градусов.
- Подготовьте сырную массу. Творог взбейте с сахаром миксером в течение 3 минут на средней скорости. Разбивайте по одному три яйца, с каждым яйцом хорошо взбивая. Затем добавьте сметану, лимонный сок и соль.
- Взбивайте все вместе в течение 3 минут до однородного состояния. Полученную сырную массу разложите в баночки поровну на овсяную основу. Должно получиться заполнение примерно на 2/3 высоты или немногим более.
- Установите открытые банки в глубокую форму для выпечки, накройте каждую банку фольгой, сделав в ней несколько отверстии. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, и выпекайте 45 минут.
- Достаньте форму из духовки, выньте банки и дайте им немного остыть, а затем покройте сырную массу в каждой баночке вишневым джемом и поставьте в холодильник на ночь.
Подавайте сырник с любимым напитком. Такая "баночная" выпечка понравится не только взрослым, но и маленьким гурманам.