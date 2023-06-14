Сырник в банке: рецепт блюда, которое сгодиться даже на подарок

Такой сырник точно произведет фурор

Мечта любого творога — превратиться в сырник. А сырник в банке по этому рецепту — это не только вкусно, а еще и очень необычно

Последнее время пользуется популярностью "баночный вариант" блюд, в том числе пирогов и десертов. Предлагаем рецепт сырника в банках от "Домашних заготовок", который можно взять в дорогу, на работу, использовать в качестве подарка. Такой эффектный творожный десерт легко и быстро приготовить, только возьмите для этого банки небольшой емкости.

Как приготовить сырник в банке

Ингредиенты

Для овсяной основы:

овсяное печенье – 4 шт.;

масло сливочное несоленое (растопленное) – 1,5 ч. ложки

Для сырной массы:

творожный сыр – 220 г;

сахар – ½ стакана;

яйца – 3 шт.;

сметана – ½ стакана;

лимонный сок – 1 ч. ложка;

соль – ¼ ч. ложки.

Для прослойки:

джем вишневый.

Способ приготовления:

Раскрошите овсяное печенье, смешайте его с растопленным сливочным маслом. Полученную крошку разложите поровну в 6 маленьких баночек, примерно по 1 ст. ложке в каждую баночку. Включите духовку разогреваться до 160 градусов. Подготовьте сырную массу. Творог взбейте с сахаром миксером в течение 3 минут на средней скорости. Разбивайте по одному три яйца, с каждым яйцом хорошо взбивая. Затем добавьте сметану, лимонный сок и соль. Взбивайте все вместе в течение 3 минут до однородного состояния. Полученную сырную массу разложите в баночки поровну на овсяную основу. Должно получиться заполнение примерно на 2/3 высоты или немногим более. Установите открытые банки в глубокую форму для выпечки, накройте каждую банку фольгой, сделав в ней несколько отверстии. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, и выпекайте 45 минут. Достаньте форму из духовки, выньте банки и дайте им немного остыть, а затем покройте сырную массу в каждой баночке вишневым джемом и поставьте в холодильник на ночь.

Подавайте сырник с любимым напитком. Такая "баночная" выпечка понравится не только взрослым, но и маленьким гурманам.