Вы такого еще не пробовали: невероятное липовое варенье за несколько минут

Гости точно попросят рецепт

Мы рассказывали, как готовить необычное варенье из мяты, но следующий рецепт еще более фантастический. Речь идет о варенье из липового цвета.

Такой вкуснятина очень просто готовится. А еще, кроме того, что вкусен, он очень полезен для иммунитета и нервной системы.

Липу для варенья следует собирать в июне, когда длится сезон ее цветения. Что важно — собирать их надо с деревьев, расположенных как можно дальше от дорог. А готовить – в день сбора, пока цветы не потеряли аромат. Предлагаем приготовить версию варенья, в которой к сиропу добавляется желатин.

Ингредиенты:

вода — 250 мл

цветки липы — 150 г

сахар — 200 г

желатин — 7-10 г

Способ приготовления:

Свежесобранные цветы липы промываем. Выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой по рецепту. Ставим вариться на средний огонь. Когда масса закипит, варим еще 3-4 минуты. Сразу тушим огонь, накрываем крышкой. Оставляем до полного охлаждения будущего варенья. Холодный отвар процеживаем через сито и марлю. Добавляем в него сахар и желатин. Дальше массу следует нагреть, но не кипятить. Цель – чтобы растворились и сахар, и желатин.

Варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками. Оно постепенно загустеет. Также мы рассказывали, как готовить ароматное розовое варенье.