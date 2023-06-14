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Вы такого еще не пробовали: невероятное липовое варенье за несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень необычное варенье, больше напоминающее мед
Очень необычное варенье, больше напоминающее мед. Фото olx.ua

Гости точно попросят рецепт

Мы рассказывали, как готовить необычное варенье из мяты, но следующий рецепт еще более фантастический. Речь идет о варенье из липового цвета.

Такой вкуснятина очень просто готовится. А еще, кроме того, что вкусен, он очень полезен для иммунитета и нервной системы.

Липу для варенья следует собирать в июне, когда длится сезон ее цветения. Что важно — собирать их надо с деревьев, расположенных как можно дальше от дорог. А готовить – в день сбора, пока цветы не потеряли аромат. Предлагаем приготовить версию варенья, в которой к сиропу добавляется желатин.

Ингредиенты:

  • вода — 250 мл
  • цветки липы — 150 г
  • сахар — 200 г
  • желатин — 7-10 г

Способ приготовления:

  1. Свежесобранные цветы липы промываем. Выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой по рецепту.
  2. Ставим вариться на средний огонь. Когда масса закипит, варим еще 3-4 минуты. Сразу тушим огонь, накрываем крышкой. Оставляем до полного охлаждения будущего варенья.
  3. Холодный отвар процеживаем через сито и марлю. Добавляем в него сахар и желатин. Дальше массу следует нагреть, но не кипятить. Цель – чтобы растворились и сахар, и желатин.

Варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками. Оно постепенно загустеет. Также мы рассказывали, как готовить ароматное розовое варенье.

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#Рецепт #Варенье