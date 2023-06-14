На магазинные сладости больше не посмотрите: рецепт копеечных морковных пирожных

Великолепные пирожные вроде "картофеля"

Полезные десерты не только экономны, но и очень полезны. Если вы уже готовили цукаты из моркови, обратите внимание на этот десерт вкусных пирожных.

На вкус и консистенцию этот десерт напоминает знакомое всем с детства пирожное "картофель". Вкус моркови в нем не чувствуется совсем, но с ним он получается нежным, а еще очень полезным. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

500 г моркови

400 г песочного печенья

200 г сливочного масла

150 г грецких орехов

100 г сахара

3-5 столовых ложек сгущенки

чайная ложка цедры апельсина

по 0,5 чайной ложки молотых корицы, имбиря и мускатного ореха

щепотка ванилина

сахарная пудра

Способ приготовления:

Печенье делим на две части: половину измельчаем в блендере, остальное ломаем на большие куски. Орехи также делим на две части: одну измельчаем в блендере, другую нарезаем ножом. Вкуснее получится, если орехи поджарить несколько минут на сухой сковороде. Морковь трем на мелкой терке. Выкладываем ее на сковороду, засыпаем сахаром, добавляем треть сливочного масла. Тушим на слабом огне примерно 15-20 мин., чтобы морковь стала мягкой. Снимаем сковороду с огня, добавляем остальное сливочное масло, перемешиваем. Добавляем корицу, имбирь, мускатный орех, ванилин и апельсиновую цедру, а также орехи и печенье. Все перемешиваем. В однородную массу вмешиваем большие кусочки печенья и изрезанные орехи. Туда вливаем сгущенку и хорошо перемешиваем. Из полученной массы формируем пирожное. Присыпаем сахарной пудрой и ставим в холодильник на 4 часа.

Пирожные получаются очень нежными, сладкими и вкусными. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.