На магазинные сладости больше не посмотрите: рецепт копеечных морковных пирожных
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Великолепные пирожные вроде "картофеля"
Полезные десерты не только экономны, но и очень полезны. Если вы уже готовили цукаты из моркови, обратите внимание на этот десерт вкусных пирожных.
На вкус и консистенцию этот десерт напоминает знакомое всем с детства пирожное "картофель". Вкус моркови в нем не чувствуется совсем, но с ним он получается нежным, а еще очень полезным. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 500 г моркови
- 400 г песочного печенья
- 200 г сливочного масла
- 150 г грецких орехов
- 100 г сахара
- 3-5 столовых ложек сгущенки
- чайная ложка цедры апельсина
- по 0,5 чайной ложки молотых корицы, имбиря и мускатного ореха
- щепотка ванилина
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Печенье делим на две части: половину измельчаем в блендере, остальное ломаем на большие куски. Орехи также делим на две части: одну измельчаем в блендере, другую нарезаем ножом.
- Вкуснее получится, если орехи поджарить несколько минут на сухой сковороде. Морковь трем на мелкой терке. Выкладываем ее на сковороду, засыпаем сахаром, добавляем треть сливочного масла.
- Тушим на слабом огне примерно 15-20 мин., чтобы морковь стала мягкой. Снимаем сковороду с огня, добавляем остальное сливочное масло, перемешиваем.
- Добавляем корицу, имбирь, мускатный орех, ванилин и апельсиновую цедру, а также орехи и печенье. Все перемешиваем.
- В однородную массу вмешиваем большие кусочки печенья и изрезанные орехи. Туда вливаем сгущенку и хорошо перемешиваем.
- Из полученной массы формируем пирожное. Присыпаем сахарной пудрой и ставим в холодильник на 4 часа.
Пирожные получаются очень нежными, сладкими и вкусными. Также мы рассказывали, как готовить вкусное имбирное мороженое.