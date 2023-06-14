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Больше никаких забитых коржей: рецепт, с которым бисквит всегда будет, как из кондитерской

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Бисквит получается рыхлым, вкусным и пышным
Бисквит получается рыхлым, вкусным и пышным. Фото Голая Правда

Не обязательно печь его для торта – можно просто лакомиться к чаю

Бисквитное тесто – основа большинства классических тортов, таких как "Пища дьявола". Иногда кажется, что приготовить бисквит очень просто. Есть много деталей, с которыми корж, а значит, и торт может стать катастрофой.

Рассказываем, как без лишних трудностей приготовить рыхлый, как облачко, лепешку. Он вкусен и сам по себе, поэтому его можно выпекать прямо в чай. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 200 г сахара;
  • 180 г муки;
  • 30 г крахмала

Приготовление:

  1. Сразу включаем духовку на 170 градусов. Для теста соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой и пышной. После взбивания еще минуту на яичной поверхности должен оставаться от миксера.
  2. Соединяем муку и крахмал. Маленькими частями просеиваем его во взбитые яйца. Перемешиваем силиконовой лопаткой по направлению снизу-вверх.
  3. Готовое тесто переливаем в форму, застеленную пергаментом или. Что важно, форму не нужно ничем смазывать. При выпекании бисквит растет, "цепляясь" за стенки формы. Время приготовления – 30-40 минут.
  4. Когда выпечка готова, достаем ее и переворачиваем вверх дном на решетку. Через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем. Только потом достаем бисквит из формы.

Если вы собираетесь готовить торт, осторожно заматываем бисквит в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Если же вы испекли его, чтобы лакомиться с ароматным кофе, можно есть сразу.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Бисквит