Кабачки вкуснее мяса: элементарный рецепт горячей закуски, после которой гости оближут тарелку
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Начинку можно добавить любую
Если вы уже готовили необычные оладьи из кабачков, обратите внимание на этот рецепт бюджетной закуски. Оригинальные кабачковые рулетики можно изготовить с любой начинкой.
Предлагаем сначала использовать беспроигрышный вариант – помидоры с сыром, а затем включать фантазию и экспериментировать. Это одна из простых закусок, которая отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного ужина.
Ингредиенты:
- 1-2 кабачки
- 150 г сыра
- 2 яйца
- 2 ложки муки
- 1 помидор
- зелень, соль, перец, чеснок — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезаем кабачки на слайсы. Это можно сделать с помощью овощечистки. Полоски солим.
- Режем зелень и чеснок, натираем сыр. Из помидора удаляем излишнюю воду и тоже нарезаем. Смешиваем, заправляем майонезом и специями по своему вкусу.
- Яйца взбиваем с щепоткой соли. Муку высыпаем на плоскую тарелку.
- В каждый слайс заворачиваем начинку. Каждый рулетик обваливаем в муке, обмакиваем во взбитые яйца и выкладываем на горячую сковороду.
- Обжариваем рулетики по несколько минут с каждой стороны. Подаем горячими.
Блюдо получается бюджетное и интересное. Также мы рассказывали, как готовить вкусный салат с блинчиком.