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Кабачки вкуснее мяса: элементарный рецепт горячей закуски, после которой гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Никто не верит, что они так просто готовятся
Никто не верит, что они так просто готовятся. Фото shuba.life

Начинку можно добавить любую

Если вы уже готовили необычные оладьи из кабачков, обратите внимание на этот рецепт бюджетной закуски. Оригинальные кабачковые рулетики можно изготовить с любой начинкой.

Предлагаем сначала использовать беспроигрышный вариант – помидоры с сыром, а затем включать фантазию и экспериментировать. Это одна из простых закусок, которая отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного ужина.

Ингредиенты:

  • 1-2 кабачки
  • 150 г сыра
  • 2 яйца
  • 2 ложки муки
  • 1 помидор
  • зелень, соль, перец, чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезаем кабачки на слайсы. Это можно сделать с помощью овощечистки. Полоски солим.
  2. Режем зелень и чеснок, натираем сыр. Из помидора удаляем излишнюю воду и тоже нарезаем. Смешиваем, заправляем майонезом и специями по своему вкусу.
  3. Яйца взбиваем с щепоткой соли. Муку высыпаем на плоскую тарелку.
  4. В каждый слайс заворачиваем начинку. Каждый рулетик обваливаем в муке, обмакиваем во взбитые яйца и выкладываем на горячую сковороду.
  5. Обжариваем рулетики по несколько минут с каждой стороны. Подаем горячими.

Блюдо получается бюджетное и интересное. Также мы рассказывали, как готовить вкусный салат с блинчиком.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Начинка