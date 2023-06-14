Ни муки, ни масла, ни сахара, ни выпечки: рецепт непревзойденного десерта из трех ингредиентов

Три взмаха руки — и десерт на столе!

Вы и ваши дети — страстные сладкоежки, которые не могут прожить ни дня без домашнего лакомства? Вы не хотите долго возиться у плиты? Тогда рецепт такого бананового десерта – именно для вас!

Для того чтобы быстро приготовить такую вкусняшку по рецепту Рrostoway, вам понадобятся всего три ингредиента: банан, какао-порошок и кокосовое масло. И самое главное – он готовится без выпекания и очень быстро. Если вы привлечете своего ребенка, то он с удовольствием будет не только есть, но и помогать вам готовить. Поэтому берите продукты и давайте готовить!

Как приготовить банановый десерт без выпечки

Ингредиенты:

банан – 3 шт.;

какао-порошок — 120 мл;

кокосовое масло – 120 мл.

Способ приготовления:

Растопите кокосовое масло, перелейте его в блендер. Туда же добавьте какао и спелые бананы кусочками. Перемешайте до однородной массы. Застелите форму пергаментом, переложите туда массу. Поставьте в морозилку на час, затем просто оставьте на ночь в холодильной камере. Готовый десерт нарежьте кусочками и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Приготовьте к такому десерту любимый лимонад — и ваши дети никогда больше не попросят покупных десертов. Но будьте осторожны — вам придется готовить их дома!