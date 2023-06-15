Удваивайте все ингредиенты: кабачковую намазку по этому рецепту будут просить еще
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Полчаса — и вы наслаждаетесь едой!
Ни одни дружеские посиделки или просто семейный перекус не обойдется без закуски. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай внезапных гостей, так и чтобы побаловать себя.
Сегодня мы приготовим кабачковую намазку по рецепту Shuba. Она быстро готовится, довольно бюджетная, но вкус у кабачковой намазки просто невероятный! Это отличный вариант особенно летом, ведь тяжелых майонезных закусок и салатов не очень хочется. К тому же готовится она из доступных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике летом.
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 450 г;
- томаты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зелень — 40 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 25 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.
Способ приготовления:
- Бланшируйте помидор. Для этого окуните его в кипяток на 1 минуту, затем переложите в холодную воду. Почистите кожицу, сам помидор нарежьте кубиками.
- Вымойте овощи, кабачки почистьте и нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите.
- Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и морковь и обжаривайте 5 минут до мягкости.
- Добавьте кабачки, жарьте 8-10 минут помешивая. Добавьте нарезанный помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут.
- Натрите плавленые сырки на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Приправьте по вкусу, добавьте зелень и перемешайте.
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде. Смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.
Блюдо можно разнообразить, подав его на гренках по маминому рецепту. Фантазируйте и наслаждайтесь едой!