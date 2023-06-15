Удваивайте все ингредиенты: кабачковую намазку по этому рецепту будут просить еще

Полчаса — и вы наслаждаетесь едой!

Ни одни дружеские посиделки или просто семейный перекус не обойдется без закуски. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай внезапных гостей, так и чтобы побаловать себя.

Сегодня мы приготовим кабачковую намазку по рецепту Shuba. Она быстро готовится, довольно бюджетная, но вкус у кабачковой намазки просто невероятный! Это отличный вариант особенно летом, ведь тяжелых майонезных закусок и салатов не очень хочется. К тому же готовится она из доступных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике летом.

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 450 г;

томаты — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зелень — 40 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

масло подсолнечное — 25 г;

тостовый хлеб — 4 шт.;

соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.

Способ приготовления:

Бланшируйте помидор. Для этого окуните его в кипяток на 1 минуту, затем переложите в холодную воду. Почистите кожицу, сам помидор нарежьте кубиками. Вымойте овощи, кабачки почистьте и нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и морковь и обжаривайте 5 минут до мягкости. Добавьте кабачки, жарьте 8-10 минут помешивая. Добавьте нарезанный помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут. Натрите плавленые сырки на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Приправьте по вкусу, добавьте зелень и перемешайте. Поджарьте хлеб на сухой сковороде. Смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.

Блюдо можно разнообразить, подав его на гренках по маминому рецепту. Фантазируйте и наслаждайтесь едой!