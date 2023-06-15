Спасет молодая капуста: салат по этому рецепту будет уместен для нежданных гостей
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Двадцать минут — и блюдо готово
Если вам летом хочется чего-то вкусного, но в то же время полезного и легкого, пригодится молодая капуста. Она не только вкусная и сочная, но и богата клетчаткой и различными полезными веществами.
Салаты из молодой капусты по рецепту Shuba – лучшее блюдо для легкого ужина. К тому же, капуста отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, зеленым горошком. А готовить его настолько легко и просто, что вы успеете встретить этим блюдом незваных гостей.
Как приготовить салат из молодой капусты
Ингредиенты на 3 порции:
- капуста молодая — 1 шт.;
- помидор черри — 10 шт.;
- укроп, пучок — 0.5 шт.;
- петрушка, пучок — 0.5 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- зеленый лук, пучок — 0.5 шт.;
- горошек консервированный — 50 г;
- консервированная кукуруза — 50 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварите 2 яйца вкрутую.
- Помойте капусту, зелень, помидоры и обсушите.
- Мелко нарежьте капусту, добавьте нарезанную зелень и измельченный зеленый лук. Сложите все в глубокую миску и смешайте.
- Добавьте порезанные черри и яйца.
- Из консервированных горошка и кукурузы слейте жидкость и добавьте в салат.
- Чеснок либо измельчите, либо пропустите через пресс и добавьте в салат.
- Заправьте салат солью, перцем и маслом и хорошо перемешайте.
Подавайте салат к любимому мясному блюду. Приятного аппетита!