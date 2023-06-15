Спасет молодая капуста: салат по этому рецепту будет уместен для нежданных гостей

Двадцать минут — и блюдо готово

Если вам летом хочется чего-то вкусного, но в то же время полезного и легкого, пригодится молодая капуста. Она не только вкусная и сочная, но и богата клетчаткой и различными полезными веществами.

Салаты из молодой капусты по рецепту Shuba – лучшее блюдо для легкого ужина. К тому же, капуста отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, зеленым горошком. А готовить его настолько легко и просто, что вы успеете встретить этим блюдом незваных гостей.

Как приготовить салат из молодой капусты

Ингредиенты на 3 порции:

капуста молодая — 1 шт.;

помидор черри — 10 шт.;

укроп, пучок — 0.5 шт.;

петрушка, пучок — 0.5 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

зеленый лук, пучок — 0.5 шт.;

горошек консервированный — 50 г;

консервированная кукуруза — 50 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите 2 яйца вкрутую. Помойте капусту, зелень, помидоры и обсушите. Мелко нарежьте капусту, добавьте нарезанную зелень и измельченный зеленый лук. Сложите все в глубокую миску и смешайте. Добавьте порезанные черри и яйца. Из консервированных горошка и кукурузы слейте жидкость и добавьте в салат. Чеснок либо измельчите, либо пропустите через пресс и добавьте в салат. Заправьте салат солью, перцем и маслом и хорошо перемешайте.

Подавайте салат к любимому мясному блюду. Приятного аппетита!