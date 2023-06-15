Просто смешайте мясо и кукурузу: котлеты по этому рецепту вы приготовите за пять минут
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Вкусное и аппетитное блюдо готовится несложно
При одном только упоминании о домашних котлетах уже слышится этот запах, который доносится, казалось бы, из кухни. Неудивительно, ведь котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое многие готовят и любят.
В настоящее время существует очень много рецептов котлет, в том числе и с кукурузой по рецепту "1 хвилина". Вкусные, нежные и ароматные они быстро разлетятся с вашего стола. Поэтому лучше удваивайте ингредиенты!
Как приготовить котлеты с кукурузой
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 филе;
- кукуруза консервированная – 0,5 банки;
- сыр – 100 г;
- куриные яйца – 2 шт.;
- греческий йогурт или сметана – 2 ст.л;
- мука пшеничная – 1 ст.л;
- зелень, соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем мелкими кусочками.
- Сыр натираем на большую терку.
- В отдельную миску пересыпаем куриное филе, сыр, половинку консервированной кукурузы без рассола, вбиваем яйца, добавляем греческий йогурт, всыпаем муку, солим, перчим, добавляем приправы по своему вкусу и измельченную зелень.
- Все тщательно перемешиваем вилкой – должен получиться жидкий фарш.
- На сковороде разогреваем 2 столовых ложки рафинированного масла. Когда масло хорошо разогреется, выкладываем по одной столовой ложке фарша, формируя круглые биточки. Обжариваем их на умеренном огне с каждой стороны 4-5 минут до полного зарумянивания.
Подавать такие котлеты можно с любимым гарниром. Приятного аппетита!