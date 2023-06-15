Просто смешайте мясо и кукурузу: котлеты по этому рецепту вы приготовите за пять минут

Вкусное и аппетитное блюдо готовится несложно

При одном только упоминании о домашних котлетах уже слышится этот запах, который доносится, казалось бы, из кухни. Неудивительно, ведь котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое многие готовят и любят.

В настоящее время существует очень много рецептов котлет, в том числе и с кукурузой по рецепту "1 хвилина". Вкусные, нежные и ароматные они быстро разлетятся с вашего стола. Поэтому лучше удваивайте ингредиенты!

Как приготовить котлеты с кукурузой

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 филе;

кукуруза консервированная – 0,5 банки;

сыр – 100 г;

куриные яйца – 2 шт.;

греческий йогурт или сметана – 2 ст.л;

мука пшеничная – 1 ст.л;

зелень, соль, перец – по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем мелкими кусочками. Сыр натираем на большую терку. В отдельную миску пересыпаем куриное филе, сыр, половинку консервированной кукурузы без рассола, вбиваем яйца, добавляем греческий йогурт, всыпаем муку, солим, перчим, добавляем приправы по своему вкусу и измельченную зелень. Все тщательно перемешиваем вилкой – должен получиться жидкий фарш. На сковороде разогреваем 2 столовых ложки рафинированного масла. Когда масло хорошо разогреется, выкладываем по одной столовой ложке фарша, формируя круглые биточки. Обжариваем их на умеренном огне с каждой стороны 4-5 минут до полного зарумянивания.

Подавать такие котлеты можно с любимым гарниром. Приятного аппетита!