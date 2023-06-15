Тонкие и хрустящие драники получатся только так: идеальный рецепт блюда

Вкуснейшее блюдо без особой беготни по кухне

Как известно, из картофеля можно приготовить множество блюд. Однако, не все блюда смогут так самостоятельно и не банально смотреться на вашем столе, как драники.

Драники по рецепту Shuba — это отличное блюдо на скорую руку, когда в вашем доме есть только базовые продукты, такие как картофель, яйца, мука и лук. Такое блюдо отлично подойдет и тем, кому необходимо быстро приготовить еду для гостей, которые уже на пороге.

При приготовлении драников обязательно мойте картофель перед чисткой, а измельчить его можно на мелкой терке. Используйте сметану — именно она не позволит картофелю темнеть. А для хрустящей корочки не нужно использовать при жарке много масла.

Как приготовить тонкие и хрустящие драники

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 480 г;

лук репчатый — 90 г;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 60 г;

мука — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель натрите, лук измельчите в пюре. Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие драники до готовности на небольшом количестве масла.

Если вам надоел классический рецепт, попробуйте еврейские драники. Вкуснее этого блюда нет ничего!