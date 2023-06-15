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Тонкие и хрустящие драники получатся только так: идеальный рецепт блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Великолепные драники понравятся всем
Великолепные драники понравятся всем. Фото shuba.life

Вкуснейшее блюдо без особой беготни по кухне

Как известно, из картофеля можно приготовить множество блюд. Однако, не все блюда смогут так самостоятельно и не банально смотреться на вашем столе, как драники.

Драники по рецепту Shuba — это отличное блюдо на скорую руку, когда в вашем доме есть только базовые продукты, такие как картофель, яйца, мука и лук. Такое блюдо отлично подойдет и тем, кому необходимо быстро приготовить еду для гостей, которые уже на пороге.

При приготовлении драников обязательно мойте картофель перед чисткой, а измельчить его можно на мелкой терке. Используйте сметану — именно она не позволит картофелю темнеть. А для хрустящей корочки не нужно использовать при жарке много масла.

Как приготовить тонкие и хрустящие драники

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 480 г;
  • лук репчатый — 90 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сметана — 60 г;
  • мука — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель натрите, лук измельчите в пюре.
  2. Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте.
  3. Жарьте тонкие драники до готовности на небольшом количестве масла.

Если вам надоел классический рецепт, попробуйте еврейские драники. Вкуснее этого блюда нет ничего!

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