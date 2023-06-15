Тонкие и хрустящие драники получатся только так: идеальный рецепт блюда
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Вкуснейшее блюдо без особой беготни по кухне
Как известно, из картофеля можно приготовить множество блюд. Однако, не все блюда смогут так самостоятельно и не банально смотреться на вашем столе, как драники.
Драники по рецепту Shuba — это отличное блюдо на скорую руку, когда в вашем доме есть только базовые продукты, такие как картофель, яйца, мука и лук. Такое блюдо отлично подойдет и тем, кому необходимо быстро приготовить еду для гостей, которые уже на пороге.
При приготовлении драников обязательно мойте картофель перед чисткой, а измельчить его можно на мелкой терке. Используйте сметану — именно она не позволит картофелю темнеть. А для хрустящей корочки не нужно использовать при жарке много масла.
Как приготовить тонкие и хрустящие драники
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 480 г;
- лук репчатый — 90 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сметана — 60 г;
- мука — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель натрите, лук измельчите в пюре.
- Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте.
- Жарьте тонкие драники до готовности на небольшом количестве масла.
Если вам надоел классический рецепт, попробуйте еврейские драники. Вкуснее этого блюда нет ничего!