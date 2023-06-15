Летний оксюморон: пару минут - и замороженный горячий шоколад готов

Две минуты, три ингредиента — и наслаждайтесь любимым напитком!

Замороженный горячий шоколад звучит немного странно, не так ли? Тем не менее этот сливочно-шоколадный напиток является одним из простых летних удовольствий и хорошим способом победить жару этим летом. В дни, когда вам очень хочется замороженного лакомства, этот простой рецепт утолит желание за считанные минуты.

Замороженный горячий шоколад по рецепту Shuba на вкус такой же, как горячий, только холодный и освежающий. Этот напиток — первый помощник в непростом вопросе летнего охлаждения. Однако этот напиток следует пить сразу после смешивания со щедрой порцией взбитых сливок.

Как приготовить замороженный горячий шоколад

Ингредиенты на 4 порции:

лед, кубики — по вкусу;

молоко шоколадное — 480 г;

горячий шоколад — 125 г.

Способ приготовления:

Поместите в блендер лед, шоколадное молоко и горячий шоколад. Перебейте на высокой скорости до полной однородности — это займет примерно 1 минуту. Разделите замороженный горячий шоколад на 4 стакана. По желанию украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.

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